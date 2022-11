IBM lance IBM Cloud for VMware as a Service, exploité, sécurisé et géré par IBM Cloud

Cette nouvelle offre fournit un service exploité, sécurisé et géré par IBM Cloud, pour aider les entreprises à déployer le cloud avec la pile logicielle VMware et l'infrastructure IBM Cloud.Elle est conçue pour assurer une haute disponibilité, mais aussi pour réduire la complexité et les risques liés à la migration et à la modernisation des charges de travail critiques. Cela peut être particulièrement utile aux partenaires de l'écosystème, aux clients et aux développeurs dans les secteurs réglementés tels que les services financiers, la santé et le secteur public.", écrivent Rohit Badlaney, vice-président, gestion des produits et stratégie chez IBM Cloud et Rajeev Bhardwaj, vice-président, VCPP chez VMware, sur le blog d'IBM.Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, souligne l'importance de l'écosystème IBM pour combiner la force d'IBM avec un réseau élargi de partenaires commerciaux. Dans une lettre ouverte, il déclare que l'entreprise est "...."Source : IBM Qu'en pensez-vous ?