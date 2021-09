Aujourd'hui, la société de sécurité 5G Exium collabore avec Big Blue pour aider les clients à adopter une stratégie d'edge computing conçue pour leur permettre d'exécuter des applications d'IA ou d'IoT de manière transparente dans des environnements de cloud hybride.Farooq Khan, fondateur et PDG d'Exium, déclare :Secure Edge AI d'Exium est conçu pour fournir une périphérie sécurisée et très performante pour la collecte de données IoT et l'exécution de l'IA, qui fonctionne avec le WiFi, l'Ethernet et la 4G aujourd'hui et peut aider les entreprises à passer à la 5G demain.Le Mesh d'Exium est conçu pour offrir une sécurité de périphérie à confiance zéro, des performances et la capacité de connecter les emplacements de périphérie et de cloud pour aider à fournir l'évolutivité et la résilience hors de la boîte. La sécurité de périphérie à confiance zéro tient compte des hypothèses de confiance pour aider à établir la connexion entre les utilisateurs, les appareils et les applications de périphérie.La technologie de réseau périphérique axée sur les intentions permet également aux applications périphériques d'influencer le réseau 5G pour le routage du trafic, la direction et le contrôle de la qualité de service.Evaristus Mainsah, GM, IBM Hybrid Cloud and Edge Ecosystem, déclare :Source : Exium Que pensez-vous de cette collaboration d'IBM avec Exium ?L'adoption de l'edge computing fait-elle partie des projets actuels de votre organisation ?