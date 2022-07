Pour y remédier, IBM a annoncé l'acquisition de la société israélienne Databand.ai, un fournisseur de logiciels d'observabilité des données qui aide les entreprises à résoudre les problèmes liés à leurs données, notamment les erreurs, les défaillances du pipeline et la mauvaise qualité, avant qu'ils n'affectent leurs résultats.L'observabilité des données apparaît comme une solution clé pour aider les équipes et les ingénieurs à mieux comprendre la santé des données dans leur système et à identifier, dépanner et résoudre automatiquement les problèmes, tels que les anomalies, les changements de données ou les défaillances du pipeline, en temps quasi réel.Selon Gartner, la mauvaise qualité des données coûte en moyenne 12,9 millions de dollars par an aux entreprises. Le marché de l'observabilité des données semble donc promis à une forte croissance.Daniel Hernandez, directeur général des données et de l'IA chez IBM, explique : "L'observabilité des données utilise les tendances historiques pour calculer des statistiques sur les charges de travail et les pipelines de données directement à la source, en déterminant s'ils fonctionnent et en localisant les problèmes éventuels. Associée à une stratégie d'observabilité de la pile complète, elle peut aider les équipes informatiques à trouver et à résoudre rapidement les problèmes, de l'infrastructure et des applications aux données et aux systèmes d'apprentissage automatique.Elle fait également partie d'une stratégie plus large en matière de données et cette acquisition étend davantage la solution existante d'IBM en matière de tissu de données, contribuant à garantir que les données les plus précises et les plus fiables sont mises entre les bonnes mains au bon moment - peu importe où elles résident.", déclare Josh Benamram, cofondateur et PDG de Databand.ai. "."Source : IBM Qu'en pensez-vous ?