Il est notamment prévu de fournir IBM Z as-a-service sur IBM Cloud pour le développement et les tests, ainsi que d'introduire des outils supplémentaires pour le développement d'applications hybrides.Selon une étude récente de l'IBM Institute for Business Value sur la modernisation des applications sur les mainframes, 71 % des personnes interrogées déclarent que les applications sur mainframe sont au cœur de leur stratégie commerciale. Quatre personnes interrogées sur cinq affirment que leur entreprise doit se transformer rapidement pour faire face à la concurrence, ce qui inclut la modernisation des applications sur mainframe et l'adoption d'une approche plus ouverte., explique Tarun Chopra, vice-président d'IBM Z Hybrid Cloud. ". "IBM prévoit de fournir IBM Wazi as-a-Service (Wazi aaS), apportant pour la première fois des capacités z/OS à IBM Cloud. Cette solution est lancée aujourd'hui en tant qu'environnement expérimental fermé, la disponibilité générale étant prévue pour le second semestre de cette année.Cette solution est conçue pour aider les développeurs à gagner en rapidité et en souplesse grâce à un accès à la demande à z/OS pour le développement et les tests - la mise en place d'environnements de test z/OS devient possible en quelques minutes plutôt qu'en quelques jours. Elle permettra également d'accélérer les pratiques DevOps grâce à une tarification prévisible et flexible basée sur la consommation et de réduire le besoin de compétences spécialisées grâce à une expérience de développement cloud-native cohérente.IBM Z and Cloud Modernization Stack, dont la disponibilité générale est prévue pour le 15 mars, est également annoncé aujourd'hui. Elle permettra de lancer ou d'accélérer la modernisation des applications et d'adopter une approche standardisée de l'automatisation informatique dans une variété de cas d'utilisation courants. Les fonctionnalités comprennent la création et l'intégration d'API sécurisées, des outils ouverts et une analyse rapide des applications, ainsi qu'une automatisation standardisée avec accès à des environnements open source tels que Kubernetes.Source : IBMQu'en pensez-vous ?