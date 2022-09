Dans le contexte économique actuel, la réaffectation d'applications au cloud n'est pas réaliste pour de nombreuses entreprises, et l'accent est mis sur une stratégie de modernisation plus agile. Les offres prévues d'IBM et de VMware ont pour but d'accroître le choix et la flexibilité des entreprises dans l'exécution de leurs stratégies de transformation numérique.", explique Howard Boville, responsable d'IBM Cloud Platform. "."Le nouveau partenariat comprend un certain nombre de mouvements, IBM devient un intégrateur de systèmes global (GSI) pour VMware afin d'aider les clients à accélérer la transformation de leur entreprise et leurs parcours de cloud hybride. Le fonds commun d'innovation géré par les deux entreprises a également été étendu, et IBM Cloud Satellite prend désormais en charge les charges de travail VMware dans tous les environnements où elles sont exécutées, que ce soit dans le cloud ou dans le centre de données.", déclare Mark Lohmeyer, vice-président senior et directeur général du groupe d'affaires de l'infrastructure cloud chez VMware. "."Source : IBM Qu'en pensez-vous ?