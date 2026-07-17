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IBM perd près de 70 milliards $ en une journée après que son PDG a reconnu que l'entreprise avait « failli » dans le domaine de l'IA et n'avait pas su « s'adapter et agir assez rapidement »

Le , par Alex
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IBM perd près de 70 milliards de dollars en une journée après que son PDG a admis que l'entreprise avait « failli » en matière d'IA. L'avertissement du PDG d'IBM a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : les ressources sont limitées et les entreprises choisissent de dépenser leur argent dans des serveurs, des puces et des équipements réseau dont l'offre est restreinte, dans un contexte où l'IA fait fureur.

International Business Machines Corporation, opérant sous le nom dIBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Armonk, dans lÉtat de New York, et qui est présente dans plus de 175 pays. Il s'agit d'une société cotée en bourse et l'une des 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. Comptant parmi les plus anciennes et les plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à l'origine de nombreuses innovations technologiques, notamment le distributeur automatique de billets (DAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé (XML), le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code). L'entreprise s'est imposée dans les domaines des puces informatiques de pointe, de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures de données.

IBM a connu le 14 juillet un effondrement historique à Wall Street, son titre ayant chuté de 23 %  ce qui représente la pire performance journalière de lentreprise depuis 39 ans. Le 19 octobre 1987, laction IBM avait chuté de 23,7 %. IBM a indiqué dans un communiqué que son chiffre daffaires préliminaire du deuxième trimestre sélevait à 17,2 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 17,9 milliards de dollars. Arvind Krishna, PDG dIBM, a assumé la responsabilité de ces résultats décevants dans une lettre adressée aux investisseurs, admettant que la société navait pas su sadapter à un changement soudain et radical dans les dépenses de ses clients.

Le PDG dIBM a expliqué que plusieurs contrats importants « navaient pas abouti » comme prévu, lIA ayant redéfini les priorités de dépenses de ses clients. Cela signifie quIBM sapprête à annoncer une baisse significative de ses résultats du deuxième trimestre, soulignant limpact croissant de lIA sur le secteur technologique. Peu après cette mise en garde, le cours de laction de la société sest effondré de 25 %, enregistrant sa pire chute journalière, dépassant ainsi le précédent record négatif du 19 octobre 1987, où le titre avait chuté de 23,7 %.

Au final, IBM a perdu environ 70 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière de 272,78 milliards de dollars. Les actions dautres éditeurs de logiciels ont également chuté, cette nouvelle ayant effrayé les investisseurs. Microsoft, ServiceNow, Salesforce et Intuit ont toutes enregistré des baisses comprises entre 2 % et 5 %.


Le PDG d'IBM admet que l'entreprise avait « failli » en matière d'IA

Arvind Krishna, PDG dIBM, a déclaré aux investisseurs que lentreprise, dont le siège social se trouve à Armonk, dans lÉtat de New York, avait « vacillé » et navait pas su « sadapter et évoluer assez rapidement » face à lessor de lintelligence artificielle (IA). IBM compte parmi ses clients de grandes entreprises et des gouvernements, auxquels elle vend des ordinateurs centraux, des logiciels dentreprise et des services de conseil en informatique.

« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses dinvestissement trimestrielles vers lachat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de sassurer un approvisionnement en infrastructures soumises à des contraintes doffre avant les hausses de prix attendues », a déclaré le PDG Krishna dans une lettre adressée aux investisseurs. « Bien que nous ayons anticipé dans nos prévisions un certain impact lié à la chaîne dapprovisionnement, nous navions pas prévu lampleur de cette réorientation des dépenses dinvestissement. »

Lavertissement du PDG dIBM a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : les ressources sont limitées et les entreprises choisissent de dépenser leur argent dans des serveurs, des puces et des équipements réseau soumis à des contraintes dapprovisionnement, dans un contexte où lIA fait fureur. Cela sest traduit par un détournement des ressources au détriment dautres technologies. IBM na pas su sadapter assez rapidement à cette réorientation des dépenses de ses clients.

Lentreprise devrait afficher des résultats en baisse dans son activité « mainframe », qui fournit des ordinateurs et des logiciels très puissants chargés de traiter les transactions pour les banques, les compagnies aériennes et dautres grandes entreprises. Krishna a également indiqué que les entreprises donnaient la priorité aux dépenses en matière de cybersécurité, lIA rendant les cyberattaques plus sophistiquées. On peut citer comme exemple le modèle avancé « Mythos » dAnthropic, qui a démontré sa capacité à détecter des vulnérabilités dans les logiciels et les systèmes de chiffrement existants.

IBM dans un « moment difficile » : peut-elle se relever ?

Les analystes ont qualifié cette situation de « moment difficile pour IBM ». La société prévoit une croissance de son chiffre daffaires de seulement 1 %, à 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit sa plus faible progression depuis plus dun an. Ce chiffre sera inférieur denviron 660 millions de dollars aux prévisions des analystes de Wall Street.

« Cest un moment difficile pour IBM et les valeurs du secteur des logiciels La grande question sera de savoir combien de temps durera cette réorientation vers linfrastructure et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group. « Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les valeurs du secteur des logiciels. »

IBM sefforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de son activité cyclique liée aux mainframes. IBM se concentre de plus en plus sur son activité Red Hat, à forte marge, qui permet aux entreprises dexécuter des applications sur plusieurs fournisseurs de cloud. En outre, IBM a cherché à rassurer les investisseurs en mettant en avant ses investissements dans linformatique quantique. Cela inclut plus de 10 milliards de dollars que lentreprise sest engagée à consacrer à la construction du premier ordinateur quantique à grande échelle dici 2029, dans le cadre dune initiative gouvernementale plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine dans les chaînes dapprovisionnement technologiques critiques.

Cependant, les investissements dIBM dans linformatique quantique et ses partenariats en matière dIA  notamment avec OpenAI  en sont encore à leurs débuts. Il est important de noter quils ne sont pas encore suffisamment importants pour compenser de manière significative la faiblesse de ses activités principales dans les logiciels et les infrastructures. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet. Selon les prévisions, IBM devrait afficher un chiffre daffaires trimestriel denviron 17,2 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes qui sélèvent à 17,86 milliards de dollars.


La situation d'IBM rappelle les analyses concernant une bulle IA. Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA.

En janvier 2026, Edward (Ed) Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, a écrit : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet. » Edward Zitron estime que « beaucoup de nouvelles technologies intégrant lIA ne sont que des itérations doutils déjà existants, habillés de marketing extravagant ». Ces produits sont présentés comme révolutionnaires alors quils ne font rien de fondamentalement nouveau. Lindustrie se concentre sur limage et le battage médiatique plutôt que sur la création de valeur réelle. L'auteur critique le modèle de capital-risque et de linvestissement dans lIA.

Et vous ?

Pensez-vous que les déclarations du PDG d'IDM sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur la situation d'IBM ?

Voir aussi :

IBM augmente la rémunération de son PDG de 51 %, lui permettant d'encaisser 38 millions de dollars, dans un contexte où l'entreprise a licencié des milliers d'employés au nom de l'IA

L'action IBM chute de 13,1 %, devenant la dernière victime en date de l'IA, après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code allait moderniser les systèmes hérités qui fonctionnent sous COBOL

La bulle de l'IA est sur le point d'éclater : la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft un avant-goût du krach à venir ? Peu d'entreprises peuvent démontrer un ROI proportionnel aux dépenses engagées
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