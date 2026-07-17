International Business Machines Corporation, opérant sous le nom dIBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Armonk, dans lÉtat de New York, et qui est présente dans plus de 175 pays. Il s'agit d'une société cotée en bourse et l'une des 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. Comptant parmi les plus anciennes et les plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à l'origine de nombreuses innovations technologiques, notamment le distributeur automatique de billets (DAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé (XML), le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code). L'entreprise s'est imposée dans les domaines des puces informatiques de pointe, de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures de données.
IBM a connu le 14 juillet un effondrement historique à Wall Street, son titre ayant chuté de 23 % ce qui représente la pire performance journalière de lentreprise depuis 39 ans. Le 19 octobre 1987, laction IBM avait chuté de 23,7 %. IBM a indiqué dans un communiqué que son chiffre daffaires préliminaire du deuxième trimestre sélevait à 17,2 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 17,9 milliards de dollars. Arvind Krishna, PDG dIBM, a assumé la responsabilité de ces résultats décevants dans une lettre adressée aux investisseurs, admettant que la société navait pas su sadapter à un changement soudain et radical dans les dépenses de ses clients.
Le PDG dIBM a expliqué que plusieurs contrats importants « navaient pas abouti » comme prévu, lIA ayant redéfini les priorités de dépenses de ses clients. Cela signifie quIBM sapprête à annoncer une baisse significative de ses résultats du deuxième trimestre, soulignant limpact croissant de lIA sur le secteur technologique. Peu après cette mise en garde, le cours de laction de la société sest effondré de 25 %, enregistrant sa pire chute journalière, dépassant ainsi le précédent record négatif du 19 octobre 1987, où le titre avait chuté de 23,7 %.
Au final, IBM a perdu environ 70 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière de 272,78 milliards de dollars. Les actions dautres éditeurs de logiciels ont également chuté, cette nouvelle ayant effrayé les investisseurs. Microsoft, ServiceNow, Salesforce et Intuit ont toutes enregistré des baisses comprises entre 2 % et 5 %.
Le PDG d'IBM admet que l'entreprise avait « failli » en matière d'IA
Arvind Krishna, PDG dIBM, a déclaré aux investisseurs que lentreprise, dont le siège social se trouve à Armonk, dans lÉtat de New York, avait « vacillé » et navait pas su « sadapter et évoluer assez rapidement » face à lessor de lintelligence artificielle (IA). IBM compte parmi ses clients de grandes entreprises et des gouvernements, auxquels elle vend des ordinateurs centraux, des logiciels dentreprise et des services de conseil en informatique.
« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses dinvestissement trimestrielles vers lachat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de sassurer un approvisionnement en infrastructures soumises à des contraintes doffre avant les hausses de prix attendues », a déclaré le PDG Krishna dans une lettre adressée aux investisseurs. « Bien que nous ayons anticipé dans nos prévisions un certain impact lié à la chaîne dapprovisionnement, nous navions pas prévu lampleur de cette réorientation des dépenses dinvestissement. »
Lavertissement du PDG dIBM a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient : les ressources sont limitées et les entreprises choisissent de dépenser leur argent dans des serveurs, des puces et des équipements réseau soumis à des contraintes dapprovisionnement, dans un contexte où lIA fait fureur. Cela sest traduit par un détournement des ressources au détriment dautres technologies. IBM na pas su sadapter assez rapidement à cette réorientation des dépenses de ses clients.
Lentreprise devrait afficher des résultats en baisse dans son activité « mainframe », qui fournit des ordinateurs et des logiciels très puissants chargés de traiter les transactions pour les banques, les compagnies aériennes et dautres grandes entreprises. Krishna a également indiqué que les entreprises donnaient la priorité aux dépenses en matière de cybersécurité, lIA rendant les cyberattaques plus sophistiquées. On peut citer comme exemple le modèle avancé « Mythos » dAnthropic, qui a démontré sa capacité à détecter des vulnérabilités dans les logiciels et les systèmes de chiffrement existants.
IBM dans un « moment difficile » : peut-elle se relever ?
Les analystes ont qualifié cette situation de « moment difficile pour IBM ». La société prévoit une croissance de son chiffre daffaires de seulement 1 %, à 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit sa plus faible progression depuis plus dun an. Ce chiffre sera inférieur denviron 660 millions de dollars aux prévisions des analystes de Wall Street.
« Cest un moment difficile pour IBM et les valeurs du secteur des logiciels La grande question sera de savoir combien de temps durera cette réorientation vers linfrastructure et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group. « Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les valeurs du secteur des logiciels. »
IBM sefforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de son activité cyclique liée aux mainframes. IBM se concentre de plus en plus sur son activité Red Hat, à forte marge, qui permet aux entreprises dexécuter des applications sur plusieurs fournisseurs de cloud. En outre, IBM a cherché à rassurer les investisseurs en mettant en avant ses investissements dans linformatique quantique. Cela inclut plus de 10 milliards de dollars que lentreprise sest engagée à consacrer à la construction du premier ordinateur quantique à grande échelle dici 2029, dans le cadre dune initiative gouvernementale plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine dans les chaînes dapprovisionnement technologiques critiques.
Cependant, les investissements dIBM dans linformatique quantique et ses partenariats en matière dIA notamment avec OpenAI en sont encore à leurs débuts. Il est important de noter quils ne sont pas encore suffisamment importants pour compenser de manière significative la faiblesse de ses activités principales dans les logiciels et les infrastructures. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet. Selon les prévisions, IBM devrait afficher un chiffre daffaires trimestriel denviron 17,2 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes qui sélèvent à 17,86 milliards de dollars.
La situation d'IBM rappelle les analyses concernant une bulle IA. Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA.
En janvier 2026, Edward (Ed) Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, a écrit : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet. » Edward Zitron estime que « beaucoup de nouvelles technologies intégrant lIA ne sont que des itérations doutils déjà existants, habillés de marketing extravagant ». Ces produits sont présentés comme révolutionnaires alors quils ne font rien de fondamentalement nouveau. Lindustrie se concentre sur limage et le battage médiatique plutôt que sur la création de valeur réelle. L'auteur critique le modèle de capital-risque et de linvestissement dans lIA.
Et vous ?
Pensez-vous que les déclarations du PDG d'IDM sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur la situation d'IBM ?
Voir aussi :
IBM augmente la rémunération de son PDG de 51 %, lui permettant d'encaisser 38 millions de dollars, dans un contexte où l'entreprise a licencié des milliers d'employés au nom de l'IA
L'action IBM chute de 13,1 %, devenant la dernière victime en date de l'IA, après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code allait moderniser les systèmes hérités qui fonctionnent sous COBOL
La bulle de l'IA est sur le point d'éclater : la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft un avant-goût du krach à venir ? Peu d'entreprises peuvent démontrer un ROI proportionnel aux dépenses engagées
Vous avez lu gratuitement 1 195 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.