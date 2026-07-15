IBM a connu un effondrement historique à Wall Street le 14 juillet, son action ayant chuté de 23 %, soit la pire performance depuis 39 ans, après la publication de résultats financiers décevants

International Business Machines Corporation, opérant sous le nom dIBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Armonk, dans lÉtat de New York, et qui est présente dans plus de 175 pays. Il s'agit d'une société cotée en bourse et l'une des 30 entreprises composant l'indice Dow Jones Industrial Average. IBM est la plus grande organisation de recherche industrielle au monde, avec 19 centres de recherche répartis dans une douzaine de pays ; pendant 29 années consécutives, de 1993 à 2021, elle a détenu le record du plus grand nombre de brevets américains déposés chaque année par une entreprise.
Comptant parmi les plus anciennes et les plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à l'origine de nombreuses innovations technologiques, notamment le distributeur automatique de billets (DAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé (XML), le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code). L'entreprise s'est imposée dans les domaines des puces informatiques de pointe, de l'informatique quantique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures de données.
Récemment, IBM a connu le 14 juillet un effondrement historique à Wall Street, son titre ayant chuté de 23 % ce qui représente la pire performance journalière de lentreprise depuis 39 ans. Le 19 octobre 1987, laction IBM avait chuté de 23,7 %. La panique a été déclenchée après que le fournisseur de services informatiques, de logiciels et de conseil a publié ses résultats financiers préliminaires du deuxième trimestre, qui se sont révélés inférieurs aux attentes de Wall Street sur tous les plans.
IBM a indiqué dans un communiqué que son chiffre daffaires préliminaire du deuxième trimestre sélevait à 17,2 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 17,9 milliards de dollars. Les ventes de la division Infrastructure dIBM ont été particulièrement touchées, reculant de 7 %. Lentreprise a précisé quelle procédait actuellement à une vérification de ses comptes et que les résultats définitifs pourraient être légèrement différents. Elle publiera ses résultats la semaine prochaine.
Arvind Krishna, PDG dIBM, a assumé la responsabilité de ces résultats décevants dans une lettre adressée aux investisseurs, admettant que la société navait pas su sadapter à un changement soudain et radical dans les dépenses de ses clients. Krishna a expliqué que lessor de lIA a conduit les entreprises à redéfinir les priorités de leurs budgets. Au lieu dacheter des logiciels, les clients se précipitent pour se procurer du matériel physique, tel que des serveurs, des solutions de stockage et des puces mémoire spécialisées, devenus indispensables pour exécuter des charges de travail complexes liées à lIA.
« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que les clients réorientaient leurs dépenses dinvestissement trimestrielles vers lachat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de sassurer de disposer dune infrastructure soumise à des contraintes dapprovisionnement avant les hausses de prix attendues », a écrit Krishna aux actionnaires. « Bien que nous ayons anticipé dans nos prévisions un certain impact lié à la chaîne dapprovisionnement, nous navions pas prévu lampleur de cette réorientation des dépenses dinvestissement », a-t-il ajouté.
De plus, Krishna a admis que les équipes internes navaient pas su réagir assez rapidement face à la pression, ce qui a fait perdre à lentreprise des revenus essentiels. « Ces conditions exigent de nos équipes une exécution sans faille, et ce trimestre, nous avons failli à notre tâche. Nous ne nous sommes pas adaptés et navons pas agi assez rapidement, et de nombreux contrats importants nont pas pu être conclus dans les délais prévus, ce qui explique en grande partie notre déficit », a écrit Krishna.
Pourtant en mars 2026, un rapport a révélé que la rémunération du PDG d'IBM a bondi de 51 % en 2025, atteignant 38 millions de dollars alors que la rémunération médiane de ses 270 000 salariés stagnait à peine au-dessus de 49 000 dollars. Un écart de 1 à 765 qui illustre avec une clarté brutale les mécanismes de redistribution de valeur dans la tech d'entreprise et qui intervient dans un contexte où IBM a simultanément licencié des milliers d'employés au nom de l'intelligence artificielle.
La progression est spectaculaire. En 2024, Krishna avait perçu 25,14 millions de dollars, déjà une hausse de 23 % par rapport à l'exercice précédent. En un seul exercice supplémentaire, sa rémunération globale a donc progressé de 51 %. Le salaire fixe est resté inchangé à 1,5 million de dollars, mais les attributions d'actions ont grimpé à près de 24 millions, les options sur titres ont atteint 6,6 millions, et la rémunération incitative hors actions s'est élevée à 5,25 millions. Ce bond est formellement justifié par l'atteinte des objectifs annuels et pluriannuels fixés par le conseil d'administration, selon le document de procuration (proxy statement) déposé auprès de la SEC en mars 2026.
Alors que les éditeurs de logiciels en subissent les conséquences, les fabricants de matériel en tirent profit. Les fabricants de puces mémoire haut de gamme comme Micron et SK Hynix sont apparus comme les grands gagnants du cycle technologique actuel.
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