L'action IBM chute de 13,1 %, devenant la dernière victime en date de l'IA, après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code allait moderniser les systèmes hérités qui fonctionnent sous COBOL

International Business Machines Corporation, connue sous le sigle IBM, est une entreprise multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. En tant que l'une des plus anciennes, créée en 1911, et des plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à l'origine de plusieurs innovations technologiques, notamment le guichet automatique bancaire (GAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé, le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code).
Récemment, l'action IBM a été sévèrement touchée, devenant la dernière victime en date du développement rapide de la technologie IA, après qu'Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser les systèmes hérités qui fonctionnent sous COBOL. COBOL est un langage de programmation créé en 1959. Son nom est lacronyme de COmmon Business Oriented Language qui révèle sa vocation originelle : être un langage commun pour la programmation d'applications de gestion. Aujourd'hui, il est surtout utilisé dans les secteurs de la banque, des assurances, des grandes administrations.
Claude Code est une interface en ligne de commande qui s'exécute sur l'ordinateur d'un utilisateur. Elle se connecte à une instance Claude hébergée sur les serveurs d'Anthropic via une API et permet à l'instance Claude d'exécuter des commandes, de lire des fichiers, d'écrire des fichiers et d'échanger des messages avec l'utilisateur. Claude peut exécuter des commandes en avant-plan ou en arrière-plan. En janvier 2026, certains développeurs le considèrent comme le meilleur assistant de codage IA.
Les actions d'IBM ont clôturé la journée en baisse de près de 13,2 %, à 223,35 dollars par action, après qu'Anthropic a déclaré que Claude Code pourrait être utilisé pour automatiser le travail d'exploration et d'analyse qui est à l'origine de la plupart des complexités de la modernisation du COBOL, une activité clé d'IBM. IBM vend depuis longtemps des systèmes centraux optimisés pour le traitement de transactions à grande échelle, où le COBOL est souvent utilisé.
Abréviation de Common Business-Oriented Language, COBOL est un système de code dominant développé à la fin des années 1950, souvent utilisé dans le traitement des données commerciales, telles que les systèmes de traitement des paiements et des transactions de détail. Selon Anthropic, environ 95 % des transactions ATM aux États-Unis utilisent COBOL, ce qui en fait une cible de choix pour une disruption rentable par l'IA.
« Des centaines de milliards de lignes de code COBOL sont exécutées chaque jour en production, alimentant des systèmes critiques dans les domaines de la finance, des compagnies aériennes et du gouvernement. Malgré cela, le nombre de personnes qui le comprennent diminue chaque année », a écrit Anthropic dans un article de blog. « L'IA excelle dans la rationalisation des tâches qui rendaient autrefois la modernisation du COBOL trop coûteuse. »
Claude Code peut aider à moderniser les bases de code COBOL en cartographiant les dépendances entre des milliers de lignes de code, en documentant les flux de travail et en identifiant les risques qui « prendraient des mois à des analystes humains pour les mettre en évidence », a déclaré Anthropic. « La modernisation du code hérité a stagné pendant des années parce que la compréhension du code hérité coûtait plus cher que sa réécriture. L'IA renverse cette équation », indique l'article de blog.
Ce dernier cas d'utilisation s'appuie sur les efforts d'Anthropic pour bouleverser les systèmes de code hérités et les efforts de transformation numérique des entreprises, qui, selon elle, sont en partie ralentis par la baisse de la productivité des développeurs et la « dette technique ». La dette technique fait référence aux coûts futurs des solutions de raccourci dans le développement de logiciels qui entraînent une augmentation de la maintenance pour les entreprises à long terme.
IBM est la dernière action à avoir chuté en raison des craintes liées à l'IA, qui ont ébranlé les investisseurs ces dernières semaines et contribué à un environnement commercial volatil où l'on « vend d'abord et pose les questions ensuite ». Vendredi, une série d'entreprises de cybersécurité ont chuté après qu'Anthropic a dévoilé une nouvelle fonctionnalité intégrée à Claude Code, appelée Claude Code Security, qui, selon elle, peut analyser les bases de code à la recherche de failles de sécurité et trouver des vulnérabilités logicielles que les humains peuvent ensuite examiner. Le secteur est resté sous pression lors de la séance de lundi. La vente massive a fait chuter les actions IBM de plus de 24 % depuis le début de l'année.
Cette déclaration d'Anthropic intervient avec l'annonce de Claude Code Security, un outil autonome de détection des vulnérabilités intégré à Claude Code. Il analyse les bases de code à la recherche de problèmes de sécurité et propose des corrections ciblées à examiner par des humains. Ce lancement fait suite à des rapports indiquant que des pirates, y compris des acteurs soutenus par des États, ont utilisé les modèles Anthropic pour identifier des vulnérabilités exploitables dans des bases de code nouvelles et bien entretenues.
Voici le communiqué d'Anthropic concernant le sujet :
Comment l'IA aide à lever les obstacles financiers liés à la modernisation du COBOL
Le COBOL est omniprésent. Il traite environ 95 % des transactions bancaires aux États-Unis. Des centaines de milliards de lignes de code COBOL sont exécutées chaque jour, alimentant des systèmes critiques dans les domaines de la finance, du transport aérien et de l'administration.
Malgré cela, le nombre de personnes qui le comprennent diminue chaque année.
Les développeurs qui ont construit ces systèmes ont pris leur retraite il y a des années, emportant avec eux les connaissances institutionnelles qu'ils détenaient. Le code de production a été modifié à plusieurs reprises au cours des décennies, mais la documentation n'a pas suivi. Par ailleurs, nous ne formons pas vraiment de remplaçants : le COBOL n'est enseigné que dans une poignée d'universités, et il est de plus en plus difficile de trouver des ingénieurs capables de le lire.
Compte tenu de ces obstacles, comment les organisations peuvent-elles moderniser leurs systèmes sans perdre la fiabilité, la disponibilité et les données qu'elles ont accumulées au fil des décennies ? Et sans rien casser ?
Pourquoi la modernisation du COBOL est différente
La modernisation du COBOL diffère fondamentalement de la refonte classique du code hérité. Il ne s'agit pas simplement de mettre à jour un code familier pour utiliser de meilleurs modèles, mais de procéder à une ingénierie inverse de la logique métier à partir de systèmes créés à l'époque où Nixon était président. Il faut démêler des dépendances qui ont évolué au fil des décennies et traduire des connaissances institutionnelles qui n'existent plus aujourd'hui que dans le code lui-même.
La modernisation d'un système COBOL nécessitait autrefois des armées de consultants qui passaient des années à cartographier les flux de travail. Cela se traduisait par des délais importants et des coûts élevés que peu de gens étaient prêts à assumer.
L'IA change la donne.
Des outils tels que Claude Code peuvent automatiser les phases d'exploration et d'analyse qui représentent la majeure partie du travail de modernisation COBOL. Ces outils peuvent :
1. Cartographier les dépendances sur des milliers de lignes de code.
2. Documenter des flux de travail dont personne ne se souvient.
3. Identifier les risques qui prendraient des mois à des analystes humains pour être mis en évidence.
4. Fournir aux équipes les informations approfondies dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Grâce à l'IA, les équipes peuvent moderniser leur base de code COBOL en quelques trimestres au lieu de plusieurs années.
Comment l'IA change la modernisation COBOL
L'IA excelle dans la rationalisation des tâches qui rendaient autrefois la modernisation COBOL trop coûteuse. Grâce à elle, votre équipe peut se concentrer sur la stratégie, l'évaluation des risques et la logique métier, tandis que l'IA automatise l'analyse et la mise en uvre du code.
Exploration et découverte automatisées
L'IA commence par lire l'intégralité de votre base de code COBOL et en cartographier la structure.
Elle identifie les points d'entrée du programme, trace les chemins d'exécution à travers les sous-routines appelées, cartographie les flux de données entre les modules et documente les dépendances qui s'étendent sur des centaines de fichiers.
Ce type de cartographie va au-delà des simples graphiques d'appel. Les structures de données partagées, les opérations sur les fichiers qui créent un couplage entre les modules, les séquences d'initialisation qui affectent le comportement d'exécution : ces dépendances implicites n'apparaissent pas dans l'analyse statique, car elles impliquent des données partagées via des fichiers, des bases de données ou un état global. Ce sont également ces dépendances qui rendent la modernisation COBOL risquée, d'où l'importance de la découverte automatisée : elle permet de trouver ces relations cachées avant qu'elles ne causent des problèmes lors de la migration.
Cette analyse permet également de documenter le flux de travail.
En traçant le cheminement des données dans un système, de l'entrée à la sortie, l'IA peut produire des diagrammes et des descriptions écrites des pipelines de traitement dont personne ne se souvient avoir construit, mais dont tout le monde dépend.
Analyse des risques et cartographie des opportunités
Une fois la base de code cartographiée, l'IA peut évaluer les composants qui peuvent être déplacés en toute sécurité et ceux qui doivent être manipulés avec précaution. Les modules à fort couplage peuvent être plus risqués à moderniser. Les composants isolés apparaissent comme des candidats à une modernisation précoce et indépendante. Les points logiques dupliqués indiquent des opportunités de refactorisation. Les domaines présentant une dette technique accumulée sont documentés...
