Pour marquer le dixième anniversaire de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, IBM lance un nouvel outil de rapport à balayage multiple, qui constitue une mise à jour de l'Accessibility Checker, qui fait partie de son Equal Access ToolkitL'outil analyse l'ensemble d'un site ou d'une application par de simples clics sur les pages et rassemble tous les résultats dans un seul classeur Excel qui fournit un résumé de tout ce qui a été trouvé. Il offre le choix d'évaluer une page entière, toutes les occurrences d'un seul élément ou un seul composant.Les résultats peuvent être consultés par rôle, exigences ou règles, ou filtrés par violations, éléments à revoir, recommandations ou tous ces éléments. Il permet au développeur de sélectionner un élément de résultat d'analyse et de mettre en évidence l'endroit où se trouve le problème dans le code et sur la page, de sorte qu'il est possible de voir ce qui ne va pas exactement dans le code et sur l'écran en même temps. Cela réduit considérablement la charge de travail en permettant d'exercer l'application et de tester les états dynamiques sans forcer le rechargement de la page.Si McAleer, directeur de programme, IBM Accessibility, écrit sur le blog de l'entreprise : "Notre vérificateur d'accessibilité était la tentative d'IBM de mettre l'action dans la sensibilisation à l'accessibilité. Nous sommes heureux du nombre de développeurs qui utilisent notre outil, et nous espérons que cette dernière amélioration le rendra encore plus utile pour créer des sites Web et des applications que tout le monde peut utiliser."L'outil est disponible via GitHub ou sous forme d'extension de navigateur pour Chrome ou Firefox.Source : IBM Que pensez-vous de cette mise à jour de l'Accessibility Checker d'IBM ?