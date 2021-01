Cette acquisition permet d'élargir le portefeuille de services Salesforce et les capacités de conception d'expériences d'IBM et de faire progresser la stratégie hybride de cloud et d'IA d'IBM. Les détails financiers n'ont pas été divulgués., a déclaré Mark Foster, Senior Vice President, IBM Services.IBM est un partenaire stratégique de Salesforce et la société américaine 7Summits rejoint IBM Global Business Services, s'intégrant dans son activité Salesforce en pleine expansion. 7Summits renforce les capacités d'IBM en matière de conseil stratégique, de conception d'expérience et de développement d'applications sur la plate-forme Salesforce.L'acquisition s'appuie sur l'investissement continu d'IBM dans les services Salesforce pour répondre à la demande croissante des clients en matière de transformation commerciale basée sur l'expérience et de nouvelles stratégies d'engagement des clients soutenues par les données, l'IA et l'apprentissage machine. Au cours des trois prochaines années, IBM Global Business Services continuera à développer de manière significative l'embauche, la formation et les certifications pour soutenir les secteurs de croissance clés de Salesforce, notamment Tableau, Mulesoft et Vlocity, tout en continuant à développer de nouvelles offres spécifiques à Salesforce qui tirent parti des capacités complémentaires d'IBM et de son expertise approfondie du secteur., a déclaré Tyler Prince, vice-président exécutif, Alliances et canaux mondiaux, Salesforce.Selon le dernier rapport d'IBM sur la situation Salesforce, les entreprises les plus performantes ont 79 % de chances d'avoir mis en place des flux de travail intelligents dans leur organisation ; 86 % de celles qui ont mis en place des flux de travail intelligents disent avoir amélioré le service et la satisfaction des clients.Il est essentiel de créer des expériences modernes pour les clients et les employés, qui permettent d'exploiter la valeur des données à travers les flux de travail, afin d'aider les entreprises à développer des relations, à construire une entreprise résiliente et à obtenir des résultats commerciaux à long terme. La plate-forme Salesforce est au cœur de la création de flux de travail intelligents qui rationalisent les processus tout au long du cycle de vie du client et, en fin de compte, accélèrent la transformation numérique.7Summits aide les entreprises à résoudre des problèmes commerciaux complexes en concevant et en développant des expériences numériques innovantes qui placent les clients, les employés et les partenaires au cœur du processus. 7Summits s'appuie sur les dernières solutions Salesforce pour créer des expériences intuitives, intelligentes et connectées qui se traduisent par des résultats commerciaux. Parmi ses principaux clients figurent l'université de Harvard, Mitsubishi Electric, Snowflake, Daltile, Boomi et Tenable., a déclaré Paul Stillmank, PDG de 7Summits.Source : IBMQue pensez-vous du partenariat IBM-7Summits ?Quelle est votre opinion sur les flux de travail intelligents d'IBM ?