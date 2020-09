Le marché Red Hat vise à accélérer l'innovation en matière de cloud hybride ouvert avec des solutions logicielles certifiées prêtes à fonctionner sur n'importe quel cloud 0PARTAGES 4 0 Le marché public est conçu pour permettre aux organisations d'acheter, de déployer et de gérer plus facilement les logiciels d'entreprise de divers fournisseurs dans des environnements en cloud hybrides utilisant Red Hat OpenShift

Une version privée et personnalisée du marché pour les entreprises comme Anthem offre une sélection de logiciels certifiés pré-approuvés pour échelonner et accélérer plus efficacement la transformation numérique.



Red Hat, Inc, le premier fournisseur mondial de solutions open source, et IBM (NYSE : IBM), ont annoncé la disponibilité générale de Red Hat Marketplace, un guichet unique pour trouver, essayer, acheter, déployer et gérer les applications d'entreprise dans l'infrastructure informatique hybride d'une organisation, y compris les environnements sur site et multicloud.



Une expérience de marché privée et personnalisée est également disponible avec Red Hat Marketplace Select à un coût supplémentaire pour les entreprises qui souhaitent un contrôle et une gouvernance supplémentaires grâce à un logiciel de conservation pour plus d'efficacité et d'échelle qui est pré-approuvé pour cette entreprise particulière.



Red Hat Marketplace et Red Hat Marketplace Select, exploités par IBM, offrent un écosystème de logiciels provenant d'une série de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), construit sur Red Hat OpenShift pour fournir aux clients une découverte, un essai, un achat et un déploiement de solutions modernes et cohérentes. Red Hat OpenShift permet la portabilité des charges de travail critiques dans des environnements cloud hybrides sécurisés avec des logiciels d'entreprise certifiés qui peuvent aider les entreprises à éviter le verrouillage des fournisseurs.



Pour les entreprises qui mettent en place des infrastructures et des applications natives du cloud, Red Hat Marketplace est une destination essentielle pour débloquer la valeur des investissements dans le cloud, conçue pour minimiser les obstacles auxquels sont confrontées les organisations mondiales lorsqu'elles accélèrent l'innovation. Un écosystème croissant d'ISV a adopté le marché parce qu'il leur offre un canal efficace, indépendant des fournisseurs et axé sur les données pour la vente et le soutien des produits dans les comptes d'entreprise.



La liste croissante de plus de 50 produits commerciaux disponibles à l'achat comprend des solutions de pointe dans 12 catégories différentes, notamment AI/ML, base de données, surveillance, sécurité, stockage, données volumineuses, outils de développement, et bien d'autres encore, provenant d'éditeurs de logiciels indépendants tels qu'Anchore, Cockroach Labs, CognitiveScale, Couchbase, Dynatrace, KubeMQ, MemSQL, MongoDB et StorageOS.



Tous les produits sont certifiés pour Red Hat OpenShift et sont proposés avec un support commercial. Construits sur le cadre ouvert Kubernetes Operator Framework, ils peuvent fonctionner sur OpenShift comme un service Cloud, avec des fonctionnalités telles que l'installation et la mise à jour automatisées, la sauvegarde, le basculement et la récupération. Avec l'une des plus grandes collections commerciales de logiciels portables et gérés reposant sur des normes ouvertes, Red Hat Marketplace est conçu pour aider à résoudre les problèmes des clients dans des environnements hybrides et multicloud, avec des fonctionnalités spécialement conçues pour les équipes de développement, les acheteurs, les responsables informatiques et les DSI.





Un nouveau pouvoir sous le contrôle du client



Comme les organisations opèrent dans des environnements cloud hybrides, elles sont de plus en plus préoccupées par la gouvernance et le contrôle des applications s'exécutant dans ces environnements. Pour répondre à cette préoccupation, la version privée - Red Hat Marketplace Select - permet aux clients non seulement de fournir à leurs équipes un accès facile à des logiciels pré-approuvés, mais aussi de suivre l'utilisation et les dépenses des départements pour tous les logiciels déployés dans des environnements cloud hybrides.



Les clients de Red Hat Marketplace trouvent des moyens spécifiques et stratégiques pour tirer parti du marché. Anthem Inc. est le pionnier des solutions personnalisées, prédictives et préventives grâce à des efforts qui incluent des modèles activés par l'IA. Pour accomplir leur mission, ils ont besoin d'une plateforme de cloud hybride qui permet un transfert de données sécurisé entre plusieurs parties. Anthem a travaillé en étroite collaboration avec CognitiveScale, l'un des ISV de la place de marché Red Hat, et est maintenant prêt à passer à la phase suivante en collaborant avec Red Hat pour créer l'une des premières places de marché personnalisées pour eux-mêmes grâce à Red Hat Marketplace Select.



Exploiter la puissance de Red Hat OpenShift



Grâce au déploiement automatisé, Red Hat Marketplace rend les logiciels instantanément disponibles pour un déploiement sur n'importe quel cluster Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift est la plateforme Kubernetes d'entreprise la plus complète du secteur, permettant à des logiciels portables et natifs du cloud de fonctionner comme un service géré en intégrant une expertise opérationnelle à côté du logiciel lui-même. Les logiciels disponibles sur Red Hat Marketplace peuvent être déployés dans le cloud hybride ouvert et fonctionner dans n'importe quel environnement avec un minimum de configuration et de frais généraux, ce qui facilite la gestion à l'échelle. Grâce à l'intégration des fonctionnalités Kubernetes de niveau entreprise dans Red Hat OpenShift, les entreprises peuvent obtenir une portabilité unique et opérationnelle sur des plateformes de cloud hybride.



En savoir plus sur le marché Red Hat



Les développeurs peuvent trouver des logiciels populaires dans un large éventail de catégories, notamment l'IA, les bases de données, la surveillance, la mise en réseau, le stockage, la sécurité et bien d'autres encore.



Grâce à des achats facilement accessibles sur les consoles Red Hat OpenShift - dans des carreaux familiers - et à une assistance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, les développeurs peuvent disposer de nouveaux logiciels qui fonctionnent sans problème lorsqu'ils en ont besoin.



Les logiciels sont certifiés pour Red Hat OpenShift et construits avec des opérateurs Kubernetes pour une logique de gestion intégrée, comprenant des mises à niveau et des correctifs transparents, la sauvegarde et la récupération, le traitement des journaux, la mise à l'échelle et bien plus encore.



Le comptage est activé pour tous les logiciels achetés sur le marché, offrant une visibilité granulaire sur l'utilisation réelle et les habitudes de dépenses, ce qui contribue à minimiser le gaspillage et à traiter les risques financiers associés aux audits logiciels de fin d'année ; les clients auront également désormais un plus grand choix de modèles de tarification. Red Hat Marketplace permet d'offrir des produits avec une tarification horaire, ce qui permet l'expérimentation et l'agilité dans les projets de développement en phase initiale.





Citations à l'appui



Lars Herrmann, directeur principal, Partenariats technologiques, Red Hat.



"Nous pensons que la suppression des obstacles opérationnels au déploiement et à la gestion des nouveaux outils et technologies peut aider les organisations à devenir plus agiles dans les environnements hybrides multicloud. Les logiciels disponibles sur le marché Red Hat sont testés, certifiés et pris en charge sur Red Hat OpenShift pour permettre une logique de gestion intégrée et rationaliser les processus de mise en œuvre. Cela permet aux clients de fonctionner plus rapidement avec des déploiements automatisés tout en bénéficiant de l'extensibilité, de la sécurité et des capacités d'orchestration améliorées de l'infrastructure native de Kubernetes".



Sandesh Bhat, directeur général d'IBM, Open Cloud Technology & Applications



"Dans le climat commercial actuel, les entreprises veulent pouvoir construire, gérer et déployer des applications sur l'infrastructure de leur choix, et bénéficier d'une expérience transparente avec leurs environnements sur site. Grâce à Red Hat OpenShift, Red Hat Marketplace rend tout cela possible sur une plateforme simple, efficace et évolutive".



Rajeev Ronanki, vice-président senior et directeur général du numérique, Anthem



"Nous nous sommes engagés à ouvrir une nouvelle ère de soins de santé qui améliore et simplifie profondément l'expérience de nos clients dans ce domaine, et le fait d'avoir notre propre environnement Red Hat Marketplace Select jouera un rôle important dans notre stratégie "Digital First". Les places de marché d'entreprise sont un élément important de la manière dont les organisations mettront en œuvre leurs stratégies numériques à l'avenir, car cette approche offre aux entreprises un lieu privé, centré sur les développeurs, pour développer des produits et services innovants. En travaillant avec Red Hat, nous sommes en mesure d'aider à façonner l'expérience du marché pour d'autres organisations dans leur transition vers cet environnement".



Alan Chhabra, vice-président senior, partenaires et ventes APAC, MongoDB



"Nous avons des millions de développeurs qui utilisent nos produits pour se déployer dans le cloud et moderniser leurs applications. Nous cherchons toujours à réduire les complexités afin de mieux les servir. Red Hat Marketplace soutient le passage à Kubernetes, la portabilité de la charge de travail et l'approche "cloud first". Il nous permet d'étendre notre portée aux utilisateurs de Red Hat OpenShift et leur donne des moyens de faciliter la gestion des cloud hybrides".





Ressources additionnelles



Tout savoir sur Red Hat Marketplace



En savoir plus sur Red Hat OpenShift



À propos de Red Hat, Inc.



Red Hat est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles à source ouverte pour les entreprises, utilisant une approche communautaire pour fournir des technologies Linux, cloud hybrides, en conteneur et Kubernetes fiables et performantes. Red Hat aide ses clients à intégrer des applications informatiques nouvelles et existantes, à développer des applications natives du cloud, à se normaliser sur son système d'exploitation de pointe, et à automatiser, sécuriser et gérer des environnements complexes. Les services primés d'assistance, de formation et de conseil font de Red Hat un conseiller de confiance pour les entreprises du Fortune 500. En tant que partenaire stratégique des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs d'applications, des clients et des communautés open source, Red Hat peut aider les organisations à se préparer pour l'avenir numérique.



Source :



Et vous ?



Quelle est votre opionion sur Red Hat Marketplace ?

Qu'est-ce qui pourrait le différencier des autres plateformes déjà existantes ?

Que pensez-vous de la version privée et personnalisée Red Hat Marketplace Select ? 