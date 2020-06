IBM acquiert des actifs de Spanugo : une stratégie pour proposer des services de cloud public sécurisés 62PARTAGES 3 0 Grâce à cette acquisition stratégique, IBM est en mesure de proposer des services de cloud public sécurisés, conformes et spécifiques à l'industrie à ses clients dans des secteurs hautement réglementés



IBM (NYSE : IBM) a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Spanugo, un fournisseur américain de solutions de gestion de la posture de cybersécurité dans le cloud. Pour répondre aux exigences de sécurité de ses clients dans les secteurs hautement réglementés, IBM intégrera le logiciel Spanugo dans son cloud public.



Vers la fin de l'année dernière, IBM a annoncé qu'elle avait conçu le premier service de cloud public financier au monde pour aider à répondre aux exigences des institutions de services financiers en matière de conformité réglementaire, de sécurité et de résilience. Une fois disponible, il fournira des contrôles préventifs et compensatoires pour la charge de travail réglementaire des services financiers, un support multiarchitecture et une sécurité proactive et automatisée, en tirant parti des plus hauts niveaux de certification de cryptage du secteur. L'ajout du logiciel Spanugo contribuera à accélérer la mise en place d'un centre de contrôle de la sécurité qui permettra aux clients d'IBM de définir des profils de conformité, de gérer les contrôles et, en temps réel continu, de surveiller la conformité dans toute leur organisation.





"IBM s'engage à construire le cloud public le plus sûr et le plus ouvert du secteur pour les entreprises. Avec l'acquisition de Spanugo, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans le développement des capacités différenciées d'IBM en matière de sécurité et de conformité pour nos clients entreprises, y compris ceux des secteurs hautement réglementés",, a déclaré Howard Boville, SVP, Cloud, IBM. "L'intégration de la technologie de Spanugo dans notre cloud public de services financiers permettra de fournir à nos clients la preuve de leur conformité continue, en temps réel".



À mesure que les clients transfèrent des charges de travail de plus en plus importantes et sensibles vers le cloud, la gestion de la sécurité et de la conformité devient plus complexe. Pour les entreprises des secteurs hautement réglementés, notamment les services financiers, les soins de santé, les assurances et les télécommunications, les environnements en cloud sont plus utiles lorsqu'ils sont approuvés pour les informations sensibles et qu'ils exécutent des charges de travail soumises à des directives strictes en matière de réglementation et de conformité. Lorsqu'une organisation est auditée, par exemple, la technologie de Spanugo peut démontrer efficacement et de manière transparente la conformité à la cybersécurité en temps réel. En outre, il offre un processus continu d'amélioration et d'adaptation de la sécurité dans le cloud afin de réduire la probabilité d'une attaque réussie. Le logiciel Spanugo sera intégré dans une suite de fonctionnalités au sein des services de cloud public d'IBM.



"La solide connaissance du domaine et l'expérience de Spanugo en matière de gestion de la posture de sécurité sont un complément naturel aux offres d'IBM en matière de cloud computing public", a déclaré Doc Vaidhyanathan, cofondateur et directeur des produits de Spanugo. "En rejoignant IBM dans sa mission d'être le cloud public le plus sûr pour l'entreprise, nous sommes en mesure de servir en profondeur les entreprises de tous les secteurs qui ont besoin d'un dispositif de cybersécurité vérifiable, prêt à être audité, en temps réel".



IBM continue d'investir dans les capacités de sécurité de son cloud public, ayant déjà annoncé de nouveaux services qui renforcent sa position de leader du cloud public sécurisé et ouvert pour les entreprises. Dans ce cadre, nous avons introduit la technologie cryptographique pour le cloud la plus puissante du marché, appelée "Keep Your Own Key". Cela permet aux entreprises de garder le contrôle de leurs propres clés de cryptage – et des modules de sécurité matériels qui les protègent – de sorte que les clients sont les seuls à pouvoir contrôler l'accès à leurs données.





