IBM aide les entreprises à se préparer au chiffrement entièrement homomorphe (FHE) Qui permet aux données de rester chiffrées pendant leur traitement 0PARTAGES 3 0 IBM Security lance un nouveau service qui permet aux entreprises d'expérimenter le chiffrement entièrement homomorphe (FHE) - une technologie émergente qui permet aux données de rester chiffrées tout en étant traitées ou analysées dans des environnements de cloud ou de tiers.



Les services de chiffrement homomorphique d'IBM Security offrent aux entreprises une formation, un soutien d'experts et un environnement de test pour développer des prototypes d'applications pouvant tirer parti du FHE.



Alors que les techniques de chiffrement actuelles permettent de protéger les données en stockage et en transit, les données doivent être déchiffrées pendant leur traitement ou leur analyse, ce qui les expose à des risques accrus en matière de sécurité et de confidentialité. Le FHE permet aux données de rester chiffrées même pendant leur traitement, ce qui comble le fossé des modèles de chiffrement classiques et ouvre de nouvelles possibilités de partage et de traitement des données sensibles par des tiers et dans le cloud.





"Le chiffrement entièrement homomorphe offre un potentiel énorme pour l'avenir de la protection de la vie privée et du cloud computing, mais les entreprises doivent commencer à s'informer sur le FHE et à l'expérimenter avant de pouvoir tirer pleinement parti de ce qu'il a à offrir", déclare Sridhar Muppidi, directeur de la technologie chez IBM Security. "En apportant à nos clients l'expertise et les ressources d'IBM en matière de cryptographie, qui sont le moteur de l'innovation dans leurs secteurs d'activité particuliers, nous pouvons travailler ensemble pour créer une nouvelle génération d'applications qui tirent parti de la puissance des données sensibles, sans compromettre la vie privée".



Les algorithmes à l'origine de la FHE sont en cours de développement par IBM et la communauté des chercheurs depuis plus de dix ans, mais les calculs de la FHE étaient à l'origine trop lents pour une utilisation quotidienne - il fallait des jours ou des semaines pour des calculs qui ne prenaient que quelques secondes sans chiffrement. Avec la croissance exponentielle de la puissance de calcul de l'industrie et les progrès des algorithmes qui sous-tendent le FHE, le FHE peut désormais être exécuté en quelques secondes par bit, ce qui le rend suffisamment rapide pour de nombreux types de cas d'utilisation dans le monde réel.



Au début de cette année, IBM a publié des outils et du matériel pédagogique pour les développeurs et a travaillé avec des clients sélectionnés sur les premiers programmes pilotes pour FHE.





Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur ce service de chiffrement ?



Voir aussi



Je ne comprend pas comment ça peu fonctionner en l'Etat, ou alors il faudra faire appel à des algorithme de cryptage spécifique.

Mais si le traitement par des tiers est rendu possible, je ne voit pas vraiment l'intérêt de crypter quoi que ce soit . 0 0 Je ne comprend pas comment ça peu fonctionner en l'Etat, ou alors il faudra faire appel à des algorithme de cryptage spécifique.Mais si le traitement par des tiers est rendu possible, je ne voit pas vraiment l'intérêt de crypter quoi que ce soit Membre chevronné https://www.developpez.com 0 0 Un nouvel outil de torture morale pour les écolo.