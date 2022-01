Dans son premier rapport financier depuis qu'elle s'est séparée de son activité de services gérés Kyndryl, IBM a souligné les gains de revenus à deux chiffres de son activité de cloud hybride.Le bénéfice par action non GAAP s'élève à 3,35 dollars pour un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars, en hausse de 6,5 %.Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,14 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 15,98 milliards de dollars.Le chiffre d'affaires du cloud hybride au quatrième trimestre s'est élevé à 6,2 milliards de dollars, soit une hausse de 16 %. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du cloud hybride s'est élevé à 20,2 milliards de dollars, en hausse de 20 %.", a déclaré le PDG Arvind Krishna dans un communiqué. "Si IBM s'est séparé de son activité de services gérés en 2021, elle a également réalisé un certain nombre d'investissements pour renforcer sa concentration sur l'IA et le cloud hybride.", a déclaré James Kavanaugh, SVP et directeur financier d'IBM, dans un communiqué. "IBM a modifié ses segments de reporting au quatrième trimestre, en décomposant les résultats pour les logiciels (qui comprennent les plateformes et solutions hybrides et le traitement des transactions), le conseil (transformation des entreprises, conseil en technologie et exploitation des applications), l'infrastructure (infrastructure hybride, support d'infrastructure) et le financement (financement des clients et des entreprises).Au quatrième trimestre, les logiciels ont généré un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars, en hausse de 8,2 % et de 10,1 % à taux de change constant (dont environ 5 points de ventes externes supplémentaires à Kyndryl). Au sein des logiciels, les plateformes et solutions hybrides ont augmenté de 7 %. Cela inclut Red Hat (+19%), Automation (+13%), Data & AI (+1%) et Security (-2%).En outre, au sein du secteur des logiciels, le traitement des transactions a augmenté de 11 %. Le chiffre d'affaires du segment logiciel pour le cloud hybride a augmenté de 22 %.Au quatrième trimestre, les activités de conseil d'IBM ont généré des revenus de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 13,1 %. Dans cette catégorie, la transformation des entreprises a augmenté de 18 %. Le conseil en technologie a augmenté de 14 %. Les opérations d'application ont augmenté de 6 %. Le chiffre d'affaires du segment Conseil en matière de cloud hybride a augmenté de 31 %.Le chiffre d'affaires de l'infrastructure au quatrième trimestre s'est élevé à 4,4 milliards de dollars, en baisse de 0,2 % et en hausse de 1,7 % à taux de change constant (y compris environ 5 points de ventes externes supplémentaires à Kyndryl). L'infrastructure hybride est restée stable dans la catégorie - les ventes d'IBM Z ont diminué de 65 % et l'infrastructure distribuée a augmenté de 5 %.En outre, le support d'infrastructure a baissé de 1%. Les revenus du segment Infrastructure hybride ont baissé de 12%.Au quatrième trimestre, le segment Financement a généré des revenus de 0,2 milliard de dollars, soit une baisse de 29,4 %.Source : IBMQu'en pensez-vous ?