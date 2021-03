Déployer des applications sur plus de 180 000 points de collecte dans les entreprises, connectés au réseau Lumen pour offrir une expérience à faible latence

Créer des solutions Cloud à la périphérie qui tirent parti de la gestion et de l'orchestration des applications via IBM Cloud Satellite

Concevoir des plateformes ouvertes et interopérables qui offrent aux clients une plus grande flexibilité de déploiement et un accès plus transparent à des services «

Cloud-natifs » tels que l'IA, l’IoT et le edge computing



Lumen Technologies et IBM ont intégré IBM Cloud Satellite à la plateforme Lumen Edge pour permettre aux clients d'exploiter des services de Cloud hybride en temps quasi réel et de développer des solutions innovantes à la périphérie.IBM Cloud Satellite apporte une couche sécurisée et unifiée de services Cloud aux clients dans différents environnements, quel que soit le lieu où résident leurs données. Ceci est essentiel pour aider à répondre aux exigences critiques en matière de confidentialité et de souveraineté des données. Les secteurs des télécommunications, des services financiers, de la santé et de l'administration publique peuvent désormais bénéficier d'une latence réduite grâce à une analyse des données à la périphérie en toute sécurité.Les applications liées à l'apprentissage en ligne, au travail à distance, aux services de télésanté et autres peuvent désormais être fournies avec une efficacité et une sécurité accrues grâce à IBM Cloud Satellite. Alors que les applications se déplacent vers la périphérie, IBM Cloud Satellite aidera les clients à offrir une faible latence, tout en leur permettant d'avoir les mêmes niveaux de sécurité, de confidentialité des données, d'interopérabilité et de standards ouverts que ceux que l'on trouve dans les environnements Cloud hybride.IBM développe également Watson Anywhere avec la disponibilité d'IBM Cloud Pak for Data as a Service sur IBM Cloud Satellite. Cela offre aux clients un moyen flexible et sécurisé d'exécuter leurs applications as a services d’IA et d'analyse dans n'importe quel environnement - sans avoir à les gérer eux-mêmes. EquBot, une fintech qui aide les professionnels de l'investissement au niveau mondial en voit déjà les premiers bénéfices. La mise en œuvre de Watson Anywhere sur IBM Cloud Satellite a montré une réduction de la latence de dix secondes à moins d'une seconde sur certains des modèles pour lesquels le temps réel est un élément essentiel. Ceci permet aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées sur les marchés financiers.Lumen, une entreprise technologique qui facilite la quatrième révolution industrielle, utilise sa plateforme mondiale d’Edge Computing pour fournir IBM Cloud Satellite à ses clients. En combinant la flexibilité de déploiement d'IBM Cloud Satellite avec la large disponibilité de la plateforme Edge de Lumen, les capacités de mise en réseau adaptative et de sécurité connectée, les clients de Lumen bénéficient d’un choix et d’une rapidité plus élevés dans la façon dont ils pourront exploiter en toute sécurité les avantages de services d’edge computing.Les clients qui utilisent la plateforme Lumen et IBM Cloud Satellite peuvent déployer des applications gourmandes en données, telles que l'analyse vidéo, dans des environnements hautement distribués comme des bureaux et des espaces de vente, et tirer parti d’une infrastructure conçue pour une latence de l'ordre de la milliseconde. Etant donné que l'application peut être hébergée sur Red Hat OpenShift via IBM Cloud Satellite à proximité d'un point de collecte Lumen Edge, les caméras et les capteurs peuvent fonctionner en temps quasi réel pour améliorer la qualité et la sécurité. Par exemple, les caméras peuvent détecter la dernière fois que les surfaces ont été nettoyées ou signaler des problèmes potentiels pour la sécurité des travailleurs. De plus, les clients de toutes les zones géographiques peuvent mieux adresser la souveraineté des données en déployant cette puissance de traitement plus près du lieu de création des données., a déclaré Paul Savill, SVP Enterprise Product Management and Services chez Lumen.Dans le cadre de cette collaboration, les clients pourront :, a déclaré Howard Boville, Head of IBM Hybrid Cloud Platform.IBM collabore avec plus de 65 partenaires de son écosystème dont Cisco, Dell Technologies et Intel, pour concevoir des services Cloud sécurisés permettant aux clients d'exécuter des applications dans n'importe quel environnement via IBM Cloud Satellite. Les partenaires fournisseurs d'infrastructure offrent un choix de solutions de stockage, de réseau et de serveur pour aider les clients à tirer parti de leurs infrastructures existantes afin de déployer des instances d’IBM Cloud Satellite dans les datacenters ou à la périphérie. Les partenaires fournisseurs de service prévoient de proposer des services de migration et de déploiement pour aider les clients à gérer des solutions as-a-service n'importe où. Les clients d'IBM Cloud Satellite peuvent également accéder aux offres logicielles certifiées Red Hat OpenShift sur la marketplace Red Hat, qui peuvent être déployées pour s'exécuter sur Red Hat OpenShift via IBM Cloud Satellite, offrant ainsi une flexibilité d'installation et de gestion, assortie d’une plus grande simplicité.Source : IBM Que pensez-vous d'IBM Cloud Satellite ?