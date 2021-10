", a déclaré le directeur financier James Kavanaugh dans une interview.Le chiffre d'affaires de l'unité de services technologiques mondiaux, qui abrite l'activité qui sera appelée Kyndryl après la scission, a baissé de 4,8 % pour atteindre 6,15 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre.M. Kavanaugh a également indiqué que la demande a chuté dans le secteur des systèmes, qui abrite les ordinateurs centraux d'IBM, à mesure que la fin du cycle des produits approchait, ce qui a entraîné une baisse de 12 % des revenus de cette unité.Les systèmes de stockage ont augmenté de 11 %.Le ralentissement des activités traditionnelles a incité IBM, qui existe depuis 110 ans, à se concentrer sur le cloud hybride, un domaine dans lequel elle voit une opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars, afin de stimuler la croissance et de mieux concurrencer Amazon.com Inc. et Microsoft Corp.Le chiffre d'affaires de l'unité "cloud et logiciels cognitifs" a augmenté de 2,5 % pour atteindre 5,69 milliards de dollars, mais a manqué les estimations des analystes, qui tablaient sur 5,77 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.La faiblesse des "secteurs supposés à forte croissance d'IBM est plus problématique" que le manque à gagner, a déclaré Moshe Katri, analyste de Wedbush.Mais le chiffre d'affaires d'IBM, ajusté pour tenir compte de la scission de Kyndryl, a augmenté de 2,5 %, aidé en partie par une demande plus forte pour ses services de conseil de la part des entreprises qui numérisent leurs opérations pendant la pandémie de COVID-19.IBM a gagné 2,52 dollars par action sur une base ajustée, en hausse de 1 % sur un an, contre des estimations de 2,50 dollars.Les services technologiques mondiaux, ou GTS, ont affiché un revenu de 6,2 milliards de dollars, en baisse de 4,8 %. Les revenus des services commerciaux mondiaux (qui comprennent le conseil, la gestion des applications et les services de processus mondiaux) ont atteint 4,4 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6 %.", a également déclaré James Kavanaugh.."En ce qui concerne les perspectives, Wall Street s'attend à ce qu'IBM publie un bénéfice non GAAP de 4,22 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 20,7 milliards de dollars au quatrième trimestre.IBM est en train de se séparer de son activité de services d'infrastructure gérés, Kyndryl. Une fois la scission achevée en novembre, chaque actionnaire d'IBM recevra 1 action KD pour 5 actions IBM qu'il détient et IBM conservera 19,9 % des actions en circulation de Kyndryl.", a déclaré Arvind Krishna, président du conseil d'administration et directeur général d'IBM. "Source : IBMQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la séparation de l'unité Kyndryl ?