IBM est un partenaire technologique de CaixaBank depuis plus de 50 ans. Dans le cadre de cet accord, CaixaBank lancera son projet CloudNow qui vise à faire évoluer les principales applications métier de la banque, à améliorer son efficacité et à renforcer sa vision innovante des services financiers avec une disponibilité et une résilience accrues.Gonzalo Gortazar, CEO de CaixaBank, a déclaré : "."L'IBM Cloud pour les Services Financiers intègre des contrôles de sécurité et de conformité pour aider les entreprises à réduire les obstacles réglementaires qui entravent la modernisation du paysage informatique et des applications. Soutenue par un écosystème croissant de plus de 100 partenaires technologiques et FinTechs, la plateforme est conçue pour accélérer les transformations des institutions financières tout en gérant les risques systémiques potentiels du secteur tout au long de la chaîne d'approvisionnement.Dans le cadre de cet accord, Kyndryl, la nouvelle société publique indépendante qui sera créée suite à la séparation de l'activité Managed Infrastructure Services d'IBM, aidera CaixaBank à intégrer son nouveau modèle de Cloud hybride tandis que la banque tirera parti de l'expertise sectorielle approfondie d'IBM Global Business Services pour soutenir de façon continue ses capacités d'innovation sectorielle.Les MZR d'IBM sont composées d’au moins trois datacenters, chacun constituant une zone de disponibilité individuelle. Ceci est conçu de sorte qu'un événement de défaillance unique peut affecter seulement un seul datacenter plutôt que toutes les zones - permettant des services Cloud cohérents et une plus grande résilience pour aider les clients à exécuter en continu des applications critiques. CaixaBank et d'autres entreprises à travers l'Europe auront accès aux capacités d'IBM en matière de sécurité, d'automatisation et relatives à Red Hat, ainsi qu'au réseau IBM Cloud, ce qui aidera les clients à respecter la souveraineté des données et les réglementations en matière de conformité au fur et à mesure qu'ils avanceront dans leur transition vers le Cloud hybride.La technologie et la numérisation sont les clés du modèle économique de CaixaBank, dont 70,6 % des clients opèrent via des canaux numériques.Source : IBM Qu'en pensez-vous ?