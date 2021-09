Dans le but d’aider les entreprises à se moderniser pour répondre aux besoins de leurs clients, Atos et IBM ont pour ambition de soutenir les acteurs du secteur des services financiers grâce à la création d’un nouveau Centre d’excellence Cloud Atos dédié à leur activité.Alors que les institutions du secteur des services financiers tentent de trouver un équilibre entre innovation, en offrant des services à haute valeur ajoutée, et impératifs stricts en matière de sécurité et de conformité, les environnements Cloud hybrides gagnent en importance. Pour aider le secteur des services financiers à passer à la vitesse supérieure, Atos souhaite migrer et moderniser les charges de travail essentielles aux activités de ses clients vers la solution IBM Cloud pour les Services Financiers en s’appuyant sur ses protocoles Cloud en matière de sécurité et de conformité. L’objectif : aider ses clients à réduire les risques et les barrières réglementaires qui ralentissent leur transformation et leur capacité à innover. La solution IBM Cloud pour les Services Financiers est dotée de fonctionnalités de sécurité qui incluent une technologie informatique confidentielle ainsi qu’un chiffrement « Keep Your Own Key » étayé par un niveau de sécurité inégalé sur le marché[i], afin d’aider les institutions financières à garder le contrôle sur leurs données.Le Centre d’excellence Cloud d’Atos devrait ainsi mettre à disposition de clients son savoir-faire en matière de services financiers et de technologies fiables. Il réunira des spécialistes Atos dédiés, formés sur IBM Cloud pour les Services Financiers, IBM Cloud Paks et Red Hat OpenShift, qui proposeront leur assistance en langue locale. Les efforts d’Atos pour soutenir le déploiement de son nouveau Centre d’excellence renforcent l’engagement de l’entreprise envers la modernisation des applications et la transformation vers le Cloud hybride à grande échelle, le tout grâce à Atos OneCloud, une initiative innovante d'Atos visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le Cloud grâce à un guichet unique d’offres avec une organisation et une mise sur le marché spécifiques au secteur. Atos propose également des services d’automatisation incluant l’automatisation robotique des processus, des workflows intelligents s’appuyant sur l’intelligence artificielle et la refonte des processus métier accélérée par IBM Cloud Pak for Data et IBM Cloud Pak for Integration.Adrian Gregory, SEVP, Responsable monde Services Financiers & Assurance chez Atos, a déclaré :Howard Boville, SVP, IBM Cloud Platform :Atos et IBM ont annoncé l’élargissement de leur relation mondiale en janvier 2021 afin d’aider leurs clients à accélérer leurs efforts de transformation numérique grâce au Cloud hybride et à des solutions d’automatisation spécifiques à leur secteur, conçues pour accroître leur productivité et réduire leurs coûts.Atos OneCloud comprend un ensemble unique de 10 offres qui aident ses utilisateurs à accélérer leur migration vers le Cloud. Elle inclut également un éventail de services proposés en collaboration avec un écosystème de partenaires de classe mondiale, notamment IBM et RedHat, offrant des services de conseil en matière de Cloud, un savoir-faire en termes de transformation des applications ainsi que des accélérateurs Cloud préconçus, le tout étayé par les offres de cybersécurité de référence d’Atos.Sources : Atos Qu''en pensez-vous ?