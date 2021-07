Les actions de la société ont augmenté de 2 % à 140,73 $ dans des échanges prolongés., a déclaré James Kavanaugh, directeur financier d'IBM, ajoutant que davantage de clients ont dépensé pour numériser leurs opérations.Après que la pandémie a mis à mal les modèles commerciaux existants, de plus en plus d'entreprises adoptent le "cloud hybride", une combinaison de l'utilisation de leurs propres centres de données et de ressources informatiques louées pour gérer et traiter les données.Le chiffre d'affaires de l'activité "cloud" d'IBM a augmenté de 13 % pour atteindre 7 milliards de dollars au cours du trimestre considéré.Voyant dans le "cloud hybride" une opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars, IBM a investi de manière agressive dans des projets axés sur le cloud et l'intelligence artificielle, tout en se débarrassant de son activité d'infrastructure gérée, qui connaît une croissance lente, mais, néanmoins, énorme.Depuis le début de l'année, la société a dépensé environ 3 milliards de dollars pour huit acquisitions, a précisé M. Kavanaugh.Le bénéfice net d'IBM est tombé à 1,33 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,36 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action, un an plus tôt.Le revenu total a augmenté de 3 % pour atteindre 18,75 milliards de dollars, dépassant les estimations de 18,29 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.Source : IBMQu'en pensez-vous ?