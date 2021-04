La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires d'IBM est la plus élevée depuis plus de deux ans

Les actions de la composante du Dow Jones, qui ont gagné près de 6% depuis le début de l'année, ont augmenté de plus de 3% dans les échanges prolongés.Le directeur financier James Kavanaugh a déclaré que les dépenses en matière de cloud computing des clients dans les secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des voyages aux États-Unis reprenaient après le ralentissement initial dû à la pandémie.Les ventes de ses services d'informatique en cloud computing ont bondi de 21 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars au cours du trimestre. L'entreprise, qui a 109 ans, se prépare à se scinder en deux sociétés publiques, la société éponyme se concentrant sur le "cloud hybride", où elle voit une opportunité de marché d'un billion de dollars.Big Blue a enregistré une baisse des ventes dans les services technologiques mondiaux, sa plus grande unité, mais celle-ci a été largement compensée par une augmentation des revenus dans les trois autres unités, y compris une croissance surprise dans l'activité qui héberge les ordinateurs centraux.L'ordinateur central a bénéficié d'une forte traction de la part du secteur des services financiers, où ses clients bancaires ont cherché à obtenir davantage de capacité alors que les volumes de transactions montaient en flèche pendant la frénésie des transactions de détail, a déclaré le directeur financier Kavanaugh.a déclaré Patrick Moorhead, analystes chez Moor Insights & Strategy, ajoutant que la croissance des systèmes et des services aux entreprises mondiales était une surprise.Le chiffre d'affaires total a augmenté de près de 1% à 17,73 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 17,35 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.Le bénéfice net est tombé à 955 millions de dollars, soit 1,06 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,18 milliard de dollars, soit 1,31 dollar par action, un an plus tôt.En excluant les éléments, la société a gagné 1,77 $ par action, dépassant les attentes du marché qui étaient de 1,63 $.Source : IBMQue pensez-vous de cette croissance d'IBM grâce au cloud computing ?