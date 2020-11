IBM et R3 s'associent pour étendre leurs capacités et leurs offres dans le domaine de la blockchain dans le Cloud hybride 0PARTAGES 3 0 R3 annonce que Corda Enterprise sera disponible sous IBM LinuxONE et IBM va lancer des offres de services autour de Corda Enterprise



IBM (NYSE: IBM) et R3, une société de logiciels d'entreprise, ont annoncé une nouvelle collaboration visant à étendre officiellement le choix pour les clients qui adoptent la technologie blockchain à grande échelle tout en offrant le plus haut niveau de performance, de sécurité, de conformité et de confidentialité des données.



Dans le cadre de cette collaboration, R3 a annoncé un nouveau programme bêta pour utiliser la plateforme de blockchain d'entreprise de R3, Corda Enterprise, sur IBM LinuxONE le mois prochain, par le biais du Cloud hybride, à la fois en local et dans le Cloud d'IBM, via IBM Cloud Hyper Protect Services. Le programme bêta de R3 sur IBM LinuxONE débutera le 2 novembre 2020 et sera disponible sur IBM Cloud et en local. La disponibilité générale est prévue pour le premier trimestre 2021.



Les entreprises, en particulier celles des secteurs réglementés, cherchent de plus en plus à mettre en place des solutions en chaîneblockchain avec des fonctions avancées de sécurité et de confidentialité des données tout en s'attaquant aux performances. Pour les clients dont les données et les charges de travail hautement sensibles, telles que l'identité numérique, les actifs numériques, les devises numériques de la banque centrale, les jetons, les informations de paiement ou les contrats intelligents, sont réparties dans des environnements cloud hybrides, IBM LinuxONE fournit une plate-forme hautement sécurisée certifiée pour répondre au plus haut niveau de certification de sécurité disponible sur le marché.





IBM LinuxONE et IBM Cloud Hyper Protect Services offrent à leurs clients des fonctions de confidentialité informatique, notamment des fonctions de chiffrement de l'isolement de la charge de travail "Keep Your Own Key", garanties par la certification FIPS 140-2 de niveau 42, une protection contre l'altération de l'accès privilégié des utilisateurs et le chiffrement de toutes les données au repos et en vol, faisant du cloud public IBM le cloud public le plus sûr et le plus ouvert du secteur pour les entreprises.



"Conformément aux efforts d'IBM pour offrir un choix aux clients à l'ère du cloud hybride, nous soutenons un écosystème ouvert de fournisseurs de blockchain L'arrivée de R3 dans IBM LinuxONE est un autre exemple passionnant de l'exploitation de nos capacités de Confidential Computing hautement sécurisé pour aider nos clients de toutes tailles, quel que soit leur secteur d'activité, à protéger leurs données les plus sensibles dans le cloud hybride", a déclaré Ross Mauri, directeur général d'IBM Z. "Cette annonce s'inscrit dans le prolongement du travail passionnant effectué ces derniers mois pour accueillir de nouvelles charges de travail sous LinuxONE et les services d'hyperprotection dans le cloud d'IBM dans des domaines émergents comme le blockchain et la conservation des actifs numériques - et nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape avec R3 pour poursuivre sur cette lancée avec des clients de toutes tailles, des jeunes pousses aux plus grandes entreprises mondiales".



"L'infrastructure des marchés financiers sera réécrite dans les prochaines années, les nouvelles technologies entraînant un changement complet dans la manière dont les services sont créés et fournis. Si des technologies sous-jacentes apparaissent dans plusieurs domaines comme la sécurité des chaînes de blockchains, la robustesse et l'évolutivité des nouvelles solutions restent des aspects critiques de tout nouveau développement. En tant que l'un des rares dépositaires à intégrer des blockchains publics et autorisés au sein d'une plateforme universelle de blockchain, c'est un honneur de faire partie de cette alliance pour travailler avec R3 et IBM afin de mettre sur le marché de nouvelles solutions conçues pour faciliter l'adoption institutionnelle des biens numériques à l'échelle". Alessio Quaglini, PDG et cofondateur de Hex Trust, un client commun d'IBM et de R3.





Alors que le marché du cloud hybride pour les blockchains continue de se développer, IBM Services étend également ses capacités existantes de Corda en créant un centre d'excellence R3. Ce centre est destiné à fournir des services aux clients d'IBM qui ont adopté ou prévoient d'adopter des solutions R3, notamment des architectes de solutions formés et certifiés par Corda, des consultants en stratégie et en conception, des experts en la matière (PME) et un pool de livraison qui peut rapidement s'engager pour les aider à faire progresser le déploiement de leur réseau et de leurs solutions.



"Ce centre d'excellence est conçu pour innover et incuber les idées et les cas d'utilisation demandés par les clients en tirant parti de la profonde expertise d'IBM dans le développement et la mise en place de réseaux de blockchains de qualité commerciale", a déclaré Jason Kelley, directeur général d'IBM Blockchain Services. "Nous utiliserons les méthodes d'IBM, y compris la réflexion sur la conception, pour concentrer les efforts sur le développement de solutions d'interopérabilité pour les réseaux de blockchain disparates, les actifs et les devises numériques et les cas d'utilisation axés sur l'industrie".



Dans le contexte de cet effort, IBM prévoit de travailler avec des clients de tous les écosystèmes industriels, à la fois en tant qu'acheteur et fournisseur, dans des écosystèmes hybrides, soutenus par l'ouverture et la sécurité d'IBM LinuxONE, dans le but de faire évoluer un réseau de réseaux vers un hybride d'hybrides.



Les services d'IBM, ainsi que le support de l'infrastructure sur IBM LinuxONE pour la plate-forme Corda Enterprise de R3, compléteront les services et les offres de chaîne de blocs existants d'IBM pour apporter encore plus de choix au marché. IBM Blockchain Services offre aux organisations une série d'opportunités pour accéder à de nouveaux canaux, partenariats stratégiques et ressources de valeur afin d'accélérer leur croissance.



"Corda Enterprise et IBM LinuxONE réunissent les meilleures caractéristiques de sécurité, d'efficacité et d'évolutivité d'IBM dans le domaine des blockchains et du cloud hybride. Le résultat est l'assurance que les clients peuvent exécuter leurs charges de travail les plus sensibles avec transparence et flexibilité", a déclaré David E. Rutter, PDG de R3. "La Blockchain émerge rapidement comme la technologie de choix pour conduire la transformation numérique et R3 et IBM fourniront l'accès à la confidentialité et à la sécurité inhérentes à la technologie de la Blockchain soutenue par IBM LinuxONE. Ceci, combiné avec l'équipe très compétente du nouveau centre d'excellence R3 d'IBM Services, peut permettre aux clients de renforcer leur volonté de transformation numérique".



