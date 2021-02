Améliorer l'expérience des clients : connaître votre client avec une vue unique et précise et réduisez les risques de manière proactive.

Simplifier les chaînes d'approvisionnement complexes : surveiller en permanence la santé de la chaîne d'approvisionnement et améliorer sa résilience.

Permettre une maintenance proactive : effectuer une maintenance proactive et minimiser les temps d'arrêt coûteux.

Optimiser les campagnes de vente et de marketing : améliorer la qualité des et d'optimiser les campagnes pour attirer et fidéliser les clients.

Une nouvelle solution, qui va aider les entreprises dans leur prise de décision et leurs opérations sans avoir besoin de compétences techniques spécialisées, est née dans un effort de partenariat entre IBM et Palantir. IBM est une société multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques. Palantir Technologies est une entreprise américaine de services et d'édition logicielle spécialisée dans le big data. Les deux entreprises ont annoncé un accord pour fusionner le Cloud hybride, l' intelligence artificielle (AI), le traitement des données et la technologie opérationnelle dans une nouvelle offre d'entreprise.Dans une annonce faite lundi, les entreprises ont déclaré que la nouvelle solution, Palantir for IBM Cloud Pak for Data, « simplifiera la façon dont les entreprises construisent et déploient des applications d'intelligence artificielle avec IBM Watson et aidera les utilisateurs à accéder, analyser et agir sur les vastes quantités de données qui sont dispersées dans les environnements de Cloud hybride sans avoir besoin de compétences techniques approfondies ».Palantir for IBM Cloud Pak for Data réunit Palantir Foundry, une plateforme d'intégration et d'analyse de données sans ou à faible code, et les services IBM Cloud Pak for Data une plateforme hybride de données et d'intelligence artificielle basée sur Red Hat OpenShift, qui comprend IBM Watson.Ce nouveau produit d'entreprise a été conçu pour réduire les silos de données et supprimer l'expertise technique généralement requise pour utiliser l'analyse IA. Selon IBM, l'offre sera une plateforme « sans ou avec peu de code » pour le déploiement d'applications d'IA capables de traiter les données efficacement et rapidement, « étendant les systèmes d'entreprise existants et accélérant leur transformation numérique ».Selon IBM, voici ce que peuvent faire les entreprises avec Palantir for IBM Cloud Pak for Data :Dans le cadre de ce partenariat, Palantir adopte également Red Hat OpenShift pour améliorer la compatibilité technologique dans les environnements Cloud hybrides.Palantir for IBM Cloud Pak for Data peut contribuer à accélérer les résultats commerciaux pour toute une série de cas d'utilisation dans divers secteurs, selon IBM. Les clients des secteurs de la vente au détail, de la finance, de la fabrication, de la santé et des télécommunications sont particulièrement visés par IBM et Palantir dans le cadre de ce partenariat.Par exemple, la nouvelle solution pourrait être utilisée par les détaillants pour analyser les tendances de l'offre et de la demande, « en intégrant les données dans leurs silos opérationnels et en créant des modèles et des applications d'intelligence artificielle pour simuler les processus commerciaux et le comportement des clients ». Ils peuvent surveiller en permanence la santé de leur réseau de chaîne d'approvisionnement afin de traiter de manière proactive et rapide les problèmes critiques et de s'adapter plus rapidement à l'évolution de la demande des consommateurs.Dans le domaine de la fabrication, Palantir pour IBM Cloud Pak for Data viendra stimuler la réaction aux changements dans les chaînes de production de millions de pièces, les décalages de calendriers et les livraisons de pièces, qui nécessitent que les entreprises manufacturières intègrent une vaste quantité de données et identifient rapidement les causes profondes des problèmes. Dans le domaine de la santé, la solution pourrait être utilisée pour unifier les données à travers les silos et fournir des ensembles de données plus cohérents aux professionnels de la santé.Palantir for IBM Cloud Pak for Data devrait être généralement disponible en mars 2021.« Palantir a été fondé pour créer des logiciels destinés aux institutions les plus critiques du monde », a commenté Alex Karp, PDG de Palantir. « Notre partenariat avec IBM combine nos forces pour mettre notre solution commune entre les mains des institutions et des personnes qui en ont le plus besoin et propulsera les institutions les plus critiques du monde dans une nouvelle ère numérique sans précédent. Nous partageons l'engagement d'IBM en faveur de l'adoption d'une IA responsable et éthique ».Dans d'autres nouvelles récentes d'IBM, en janvier, le géant technologique a acquis la société de conseil Salesforce 7Summits pour poursuivre ses objectifs en matière de transformation numérique, du Cloud hybride et d'IA. IBM a déclaré que cet achat « s'inscrit dans une stratégie d'investissement plus large d'IBM dans les services et les partenariats d'écosystème pour permettre les transformations numériques de nos clients grâce à un Cloud hybride et à l'intelligence artificielle (IA) », selon Mark Foster, SVP d'IBM Services. « La force de vente joue un rôle essentiel dans la transformation des processus du cycle de vie des clients, des employés et des partenaires en flux de travail intelligents qui permettent d'accélérer les résultats commerciaux ».Fondée en 2009, 7Summits, basée à Milwaukee, Wisconsin, est une société de l'écosystème Salesforce qui conçoit et développe des solutions pour améliorer les résultats commerciaux, notamment la gestion de la relation client, l'intégration des employés, l'engagement, les ventes et la réduction des coûts. Parmi ses clients figurent l'Université de Harvard, Mitsubishi Electric et Tenable.7Summits rejoindra la branche Salesforce d'IBM Global Business Services, qui, selon IBM, est confrontée à une « demande croissante des clients » en matière de services de transformation des entreprises. Le même mois, IBM a également acheté Taos, une société de conseil et de services gérés multi-Cloud.Source : IBM Que pensez-vous de ce partenariat ?Quelle est votre opinion de la nouvelle solution "Palantir for IBM Cloud Pak for Data" née de l’accord ?