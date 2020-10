IBM : Les revenus de l'activité cloud ont augmenté de 19 % pour atteindre 6 milliards de dollars au troisième trimestre Compensant ainsi la faiblesse de la plupart de ses autres activités 0PARTAGES 2 0 l'International Business Machines Corp (IBM.N) a dépassé les estimations de Wall Street concernant ses revenus trimestriels, soutenue par une demande accrue pour ses services de cloud, une entreprise sur laquelle elle mise pour son avenir alors qu'elle se prépare à se séparer d'une de ses anciennes unités.



Les actions d'IBM ont toutefois chuté de 3 % après que la société ait évité de publier des prévisions pour le trimestre en cours, invoquant l'incertitude quant à une reprise économique mondiale due à la pandémie de COVID-19.



"Les priorités à court terme des clients continuent à inclure la stabilité opérationnelle, la flexibilité et la préservation des liquidités, ce qui tend à favoriser (les dépenses d'exploitation) par rapport aux (dépenses d'investissement)", a déclaré le directeur financier James Kavanaugh.





Les revenus de l'activité cloud, précédemment dirigée par le PDG Arvind Krishna, ont augmenté de 19 % pour atteindre 6 milliards de dollars au troisième trimestre, compensant ainsi la faiblesse de la plupart de ses autres activités.



La croissance de l'activité cloud souligne la volonté d'IBM de se concentrer sur ses solutions hybrides ouvertes de cloud et d'IA à forte marge, qui représentent ensemble plus de la moitié de ses revenus récurrents, en se séparant de son unité de services d'infrastructure informatique.



"Les clients continuent à trouver un équilibre entre les défis à court terme et les opportunités de transformation ... La plupart de mes conversations avec les PDG portent sur la façon dont ils deviennent des entreprises numériques", a déclaré M. Krishna lors d'une conférence de presse.



Le revenu total d'IBM a chuté de 2,6 % à 17,56 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, mais était légèrement supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 17,54 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.



En excluant l'impact des devises et des cessions d'activités, les ventes ont diminué de 3,1 %.



Le segment des services technologiques mondiaux, la plus grande unité d'IBM qui approvisionne certains des plus grands centres de données du monde, a enregistré une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 6,5 milliards de dollars.



Hors éléments, la société a gagné 2,58 dollars par action, ce qui est conforme aux estimations des analystes.



Source : IBM



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?

Pensez-vous que les autres organisations vont également abanonner leur unité d'infrastructure informatique pour se concentrer uniquement sur le cloud ?



