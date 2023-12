La transaction devrait être finalisée en 2024 et est soumise aux approbations réglementaires

IBM acquerra les plateformes StreamSets et webMethods de Software AG avec ses liquidités disponibles, a indiqué l'entreprise. Les deux unités forment l'activité "" de Software AG, qui a été lancée en octobre. Les plateformes permettent l'intégration d'applications, la gestion d'interfaces de programmation d'applications (API) et l'intégration de données, entre autres.Software AG est détenu majoritairement par la société de capital-investissement Silver Lake, qui possède actuellement 93,3 % des actions de l'éditeur allemand de logiciels, à l'issue d'une procédure de rachat qui s'est étalée sur plusieurs mois. Cette opération a permis de valoriser l'ensemble de l'entreprise à 2,6 milliards d'euros (2,84 milliards de dollars).", a déclaré Christian Lucas, président du conseil de surveillance de Software AG, dans un communiqué.La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024. Silver Lake a simultanément annoncé son offre de retrait de la cote pour Software AG à 32 euros (34,96 dollars) par action, la prochaine étape attendue après sa prise de contrôle cette année.Source : IBMQuel est votre avis sur le sujet ?