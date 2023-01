Le directeur financier James Kavanaugh a déclaré à Reuters que la société était toujours "".Les licenciements - liés à la scission de son activité Kyndryl et d'une partie de l'unité d'IA Watson Health - entraîneront une charge de 300 millions de dollars sur la période janvier-mars, a déclaré IBM.Les actions de la société ont chuté de 2 % dans les échanges prolongés, effaçant les gains réalisés précédemment grâce aux résultats largement optimistes. Les analystes ont déclaré que la nouvelle des suppressions d'emplois et de l'absence de flux de trésorerie disponible était à l'origine de cette chute.", a déclaré Jesse Cohen, analyste principal chez Investing.com.".De la Big Tech aux majors bancaires de Wall Street, les entreprises américaines ont sérieusement réduit leurs effectifs et sabré dans leurs coûts pour mieux faire face au ralentissement économique mondial.Le flux de trésorerie d'IBM pour 2022 s'est élevé à 9,3 milliards de dollars, soit moins que son objectif de 10 milliards de dollars, en raison de besoins en fonds de roulement plus élevés que prévu.L'entreprise a également prévu une croissance annuelle du chiffre d'affaires dans le milieu des chiffres à un chiffre en termes de devises constantes, plus faible que les 12 % qu'elle a rapportés l'année dernière, alors que la demande de numérisation des entreprises induite par la pandémie a cédé la place à des dépenses prudentes de la part des clients dans un contexte de craintes croissantes de récession.En octobre, IBM a signalé un ralentissement des nouvelles réservations en Europe occidentale, tandis que son homologue Accenture Plc a noté une faiblesse dans son activité de conseil. En novembre, Cognizant Technology Solutions Corp. a réduit ses prévisions pour 2022 en raison d'un recul des contrats.La croissance des activités logicielles et de conseil d'IBM a ralenti en séquentiel au quatrième trimestre, mais les dépenses liées au cloud ont été un point positif, avec la signature de contrats doublant en 2022 pour la mise en place de services avec des partenaires tels que AWS d'Amazon.com et Azure de Microsoft.Son chiffre d'affaires dans le cloud hybride a augmenté de 2 % au cours du trimestre clos le 31 décembre.Le chiffre d'affaires total est resté stable à 16,69 milliards de dollars sur la période, alors que les estimations des analystes étaient de 16,40 milliards de dollars.Pour 2022, IBM a enregistré une croissance de 5,5 % de son chiffre d'affaires, la plus élevée depuis une décennie.Source : IBMQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous qu'IBM aurait pu prendre des mesures de réduction de coûts différentes pour atteindre son objectif annuel ?