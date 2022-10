Le fournisseur de logiciels et de services informatiques s'est concentré sur ce qu'on appelle le "cloud hybride" après s'être séparé de son ancienne activité d'infrastructure gérée par l'informatique, et a affiché une croissance à deux chiffres dans tous ses segments et toutes ses zones géographiques, à taux de change constant, au troisième trimestre.L'action de la société s'avère être un bon endroit pour se cacher dans la tourmente actuelle du marché, principalement en raison de la diversification des revenus d'IBM, a déclaré Haris Anwar, analyste principal chez Investing.com.IBM, dont le chiffre d'affaires lié au cloud a augmenté de 11 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars au cours du trimestre, prévoit désormais une augmentation de son chiffre d'affaires annuel supérieure à sa précédente estimation d'une croissance moyenne à un chiffre à taux de change constant.Les dépenses des entreprises sont robustes sur le continent américain, mais IBM constate un certain ralentissement dans des domaines clés tels que les nouvelles réservations et la rotation du carnet de commandes en Europe occidentale en raison de l'environnement macroéconomique dans cette région, a déclaré le directeur financier James Kavanaugh.La hausse de plus de 17 % enregistrée cette année en dollars qui ont également d'importantes activités internationales.IBM, dont plus de la moitié du chiffre d'affaires provient de l'extérieur des États-Unis, a augmenté son estimation de l'impact des taux de change pour l'ensemble de l'année, le faisant passer de 6 % à 7 %.La société a enregistré une perte de change de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre.Le chiffre d'affaires s'est élevé à 14,12 milliards de dollars, contre 13,51 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv.Sur une base ajustée, IBM a gagné 1,81 $ par action, dépassant les estimations de 1,77 $.Les bénéfices d'IBM sont un signe que pour les sociétés technologiques axées sur les entreprises, les impacts de la récession seront potentiellement plus un indicateur retardé, a déclaré Daniel Newman, analyste de Futurum Research.Source : IBMQu'en pensez-vous ?