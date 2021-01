Au regard de la croissance exponentielle des données produites par l’utilisation du cloud, l'optimisation du stockage de ces données est devenue un enjeu essentiel en raison des coûts engendrés et des besoins de conformité. Tandis que les entreprises cherchent des moyens de stocker, gérer et valoriser cette quantité de données en constante augmentation, les technologies sur bande joueront un rôle stratégique pour relever les défis liés aux infrastructures de stockage.Les solutions de stockage sur bande offrent en effet le coût le plus bas de stockage par téraoctet disponible aujourd’hui. La technologie sur bande offre par ailleurs la sécurité, l'évolutivité et la durabilité nécessaires pour stocker en toute sécurité des données critiques inactives et froides sur le long terme. Correctement stockées, des données écrites aujourd’hui sur bande seront en effet encore lisibles dans 30 ans. Enfin, le stockage de données sur bande magnétique ne consomme pas d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé, contrairement aux disques durs magnétiques et flash.OVHcloud lancera une offre de stockage cloud destinée aux organisations européennes publiques et privées, garantissant sécurité et résilience pour la préservation à long terme de leurs données sensibles. Cette solution de stockage à long terme sera construite sur la technologie de Tape IBM Enterprise 3592, orchestrée par Miria, la plateforme logicielle d'Atempo. OVHcloud innovera également en ajoutant d’une technologie d’erasure coding 9+3 qui permettra une réplication et une distribution intelligente des données des utilisateurs.Pour répondre aux préoccupations des organisations européennes en matière de localisation des données, la solution sera hébergée et exploitée par OVHcloud au sein de quatre nouveaux datacenters dédiés, tous situés en France et séparés par plusieurs centaines de kilomètres. La sécurité est en effet une priorité pour OVHcloud, qui a récemment obtenu le visa de sécurité ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d'information), pour la qualification SecNumCloud de sa solution Hosted Private Cloud.L'expertise combinée d'IBM, d’Atempo et d’OVHcloud permettra aux utilisateurs de disposer d'une solution unique répondant aux exigences réglementaires en matière de conservation des données. Celle-ci sera compatible S3 et proposera une tarification compétitive et prévisible pour offrir le meilleur rapport prix/performance., déclare Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud., commente Mike Doran, Worldwide Sales Director d’IBM., conclut Luc d'Urso, PDG d’Atempo.Wooxo.Source : OVHcloud Que pensez-vous de ce partenariat technologique ?Quel est votre avis sur les solutions de stockage sur bande magnétique ?Etes-vous convaincu d'un cloud européen souverain ?