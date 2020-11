IBM facilite l'utilisation des services de cloud public par ses clients avec Kubeflow Pipelines sur Tekton

À partir de maintenant, la société va ouvrir Kubeflow Pipelines sur Tekton afin de fournir une solution standardisée pour créer et déployer des modèles d'apprentissage machine en production et pour rendre les modèles d'apprentissage machine portables dans des environnements cloud hybrides.Selon une récente étude d'IBM IBV, 64 % des cadres interrogés prévoient maintenant de passer à un modèle d'entreprise davantage basé sur le cloud au cours des deux prochaines années. Pour soutenir l'environnement distribué actuel, d'autant plus que les nouvelles technologies innovantes comme la 5G et l'informatique de pointe continuent à se développer, il faut des niveaux élevés de contrôle, de flexibilité et de cohérence.IBM a standardisé sur Tekton un moteur de CI/CD en mode cloud conçu pour fonctionner sur Kubernetes et l'étend maintenant dans le domaine des pipelines d'apprentissage automatique. Dans le cadre du portefeuille de Watson, elle a conçu Kubeflow Pipelines pour fonctionner sur Tekton et fournir un moteur de pipeline d'apprentissage machine natif des nuages sur Kubernetes et OpenShift.Le fait d'être prêt pour OpenShift rend les Kubeflow Pipelines avec Tekton portables à travers tous les principaux nuages. IBM espère que cela facilitera la tâche des scientifiques et des développeurs de données dans le déploiement, la surveillance et la gestion des projets ML en production., écrivent Animesh Singh, architecte en chef, données et IA Open Source, et Trent Gray-Donald, ingénieur distingué, données et IA IBM, sur le blog des développeurs IBM.Source : IBM Qu'en pensez-vous ?