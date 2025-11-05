La purge dictée par l'IA : IBM supprime des milliers d'emplois au quatrième trimestre 2025 pour se tourner vers l'IA, après avoir déjà licencié 8 000 personnes en mai

IBM supprime des milliers d'emplois au quatrième trimestre 2025 afin de se recentrer sur la croissance de l'IA et des logiciels, après avoir déjà licencié 8 000 personnes en mai. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large du secteur technologique, qui a supprimé plus de 100 000 emplois dans le cadre de l'automatisation de l'IA, soulevant des questions sur les suppressions d'emplois et la stratégie des entreprises. Les spécialistes du secteur considèrent cette évolution comme difficile mais nécessaire.
En mars 2025, IBM a supprimé 9 000 postes sur plusieurs sites aux États-Unis, et son unité Cloud Classic est particulièrement touchée. L'entreprise n'a pas reconnu publiquement ces licenciements, mais des employés internes ont rapporté qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un effort continu de restructuration et de délocalisation des emplois, en particulier vers l'Inde. Ce récent développement fait suite à la suppression de 3 900 emplois par IBM en janvier 2023, en raison de besoins en fonds de roulement plus élevés que prévu. Selon IBM, ces licenciements étaient liés à la scission de son activité Kyndryl et d'une partie de l'unité d'IA Watson Health.
Au cur d'Armonk, dans l'État de New York, le siège social d'IBM bourdonne de l'intensité tranquille d'une entreprise en pleine réinvention. Mais sous la surface, un changement radical est en cours. International Business Machines Corp., le géant technologique connu sous le nom de Big Blue, supprime des milliers d'emplois au quatrième trimestre 2025, une mesure que les dirigeants jugent essentielle pour se tourner vers l'intelligence artificielle (IA) et la croissance des logiciels. Ce n'est pas la première fois qu'IBM procède à des licenciements cette année ; en mai, plus de 8 000 employés, dont beaucoup appartenaient aux ressources humaines, ont été licenciés, les outils d'IA ayant pris le relais des fonctions administratives.
La dernière vague, qui touche un « faible pourcentage à un chiffre » des quelque 270 000 employés d'IBM dans le monde, vise les postes dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et d'autres domaines qui ne sont pas en contact avec la clientèle. Le chiffre d'affaires logiciel d'IBM a bondi de 10 % lors des derniers résultats, ce qui renforce la confiance de l'entreprise dans cette restructuration. Pourtant, pour les travailleurs concernés, cela rappelle cruellement le double tranchant de l'IA : l'innovation au détriment des moyens de subsistance.
La purge induite par l'IA
Le PDG d'IBM, Arvind Krishna, s'est exprimé ouvertement sur le potentiel de l'IA à remodeler la main-d'uvre. Dans une interview accordée en 2023, Krishna estimait que l'IA pourrait remplacer 30 % des quelque 26 000 postes non en contact avec la clientèle sur une période de cinq ans, soit un total d'environ 7 800 postes, une prophétie qui semble se réaliser. Un article récent a souligné que ces licenciements révèlent « la dure réalité de la révolution de l'IA », IBM embauchant dans des domaines très demandés comme le développement de logiciels tout en réduisant ses effectifs ailleurs.
En mai, malgré les licenciements, l'effectif global d'IBM a augmenté grâce à des embauches dans le marketing et les ventes. Ce renouvellement souligne une stratégie plus large : sortir l'ancien, faire entrer le nouveau augmenté par l'IA. Les projections suggèrent de nouvelles réductions potentielles en mars 2026, en particulier dans l'unité Cloud Classic, alors qu'IBM intensifie ses investissements dans les technologies d'IA de base.
Les répercussions s'étendent au-delà d'IBM. Dans l'ensemble du secteur technologique, plus de 100 000 licenciements ont été enregistrés en 2025, l'IA et l'automatisation étant citées comme les principaux facteurs. Des entreprises telles qu'Intel, Amazon, Microsoft et TCS ont collectivement supprimé plus de 100 000 emplois, se restructurant dans le cadre d'une transformation axée sur l'IA. Salesforce et Oracle licencient également du personnel dans le service clientèle avant les vacances, l'IA remplaçant des postes dans des départements tels que les ressources humaines et les opérations administratives.
Les réactions reflètent ce sentiment : les utilisateurs déplorent le « terrorisme technologique » des pertes d'emploi induites par l'IA, avec une publication virale de mai 2025 dénonçant les 8 000 suppressions d'emplois chez IBM comme un signe que les humains « supplient pour avoir des logements sans Internet ». Un autre rapport de septembre fait état de 77 999 emplois supprimés dans le secteur technologique dans 342 entreprises, soit une moyenne de 491 pertes par jour, et établit un lien explicite entre ces suppressions et les progrès de l'IA.
Au cur de la stratégie d'IBM
En y regardant de plus près, les mesures prises par IBM s'inscrivent dans sa stratégie axée sur le cloud hybride et l'IA. Les derniers licenciements visaient les architectes et les ingénieurs, quelques jours après la suppression de 14 000 emplois chez Amazon. IBM vise à augmenter le pourcentage de revenus provenant des canaux de distribution en 2025. Pourtant, un rapport de juillet s'interrogeait sur le fait que le rôle de l'IA dans les suppressions d'emplois était sous-estimé, les entreprises utilisant des euphémismes tels que « réorganisation » pour masquer l'impact de cette technologie.
Une analyse a raconté comment IBM a licencié 8 000 personnes pour adopter l'IA, avant de réembaucher un nombre similaire dans d'autres domaines, illustrant ainsi une tactique de « remplacement et réembauche ». Il ne s'agit pas d'une simple réduction des coûts, mais d'un pari calculé sur l'efficacité de l'IA. Cependant, ces suppressions d'emplois de cols blancs sont-elles vraiment dues à l'IA ou servent-elles à masquer des problèmes plus profonds au sein de l'entreprise ? Les solides résultats financiers d'IBM suggèrent la première hypothèse, la croissance des logiciels répondant aux attentes consensuelles.
Des citations réelles brossent un tableau saisissant. Krishna, d'IBM, a déclaré que l'IA pourrait remplacer « 30 % des postes non en contact avec la clientèle » d'ici cinq ans. Un article récent citait des sources indiquant que les travailleurs américains pourraient être touchés, l'entreprise se concentrant sur les logiciels et les services. Barry Wolfe a déclaré sans détour : « L'avenir de l'IA est qu'elle ne fera que s'améliorer, devenir plus rapide, et que de nombreux emplois de la classe moyenne seront supprimés. »
Les analystes du secteur donnent également leur avis. Un article posait la question suivante : « L'IA s'attaque-t-elle enfin aux emplois de cols blancs ? », soulignant les 19 000 suppressions d'emplois chez Microsoft et le remplacement de 4 000 représentants du service clientèle par l'IA chez Salesforce. Un autre énumérait des chiffres stupéfiants : plus de 118 000 emplois supprimés dans le secteur technologique en 2025, avec une baisse de 20 % des postes de débutants depuis 2022.
Perspectives d'avenir : le pari de l'IA d'IBM
La trajectoire d'IBM laisse présager d'autres bouleversements. Grâce à ses investissements dans Watson et d'autres outils d'IA, l'entreprise se positionne comme un leader dans le domaine de l'IA. Pourtant, les licenciements dans le secteur technologique mondial pourraient dépasser les 100 000 d'ici la fin de l'année, sous l'effet de l'automatisation. Le cas d'IBM illustre cette tendance, en équilibrant la croissance des embauches dans le domaine de l'IA et les suppressions d'emplois traditionnels. Les détracteurs affirment qu'il ne s'agit pas d'une augmentation, mais d'un remplacement, citant les 8 000 suppressions d'emplois chez IBM parallèlement à l'augmentation des bénéfices.
Selon Gartner, l'IA deviendra incontournable dans les services informatiques d'ici à 2030 et permettra aux organisations d'automatiser les tâches qui étaient autrefois réservées aux débutants. Il s'agit d'un énième rapport qui prédit la disparition des emplois de premier échelon au profit de l'IA. Mais cette prévision soulève une question plus importante : qu'adviendra-t-il de l'échelle de carrière traditionnelle qui permettait aux jeunes travailleurs de commencer dans une entreprise, d'y rester et de gravir tous les échelons jusqu'au poste de PDG ? Selon certains experts, l'IA pourrait marquer la fin de l'échelle professionnelle telle que nous la connaissons.
Alors que le secteur technologique est confronté aux promesses et aux dangers de l'IA, la refonte d'IBM sert d'avertissement, et peut-être de modèle, pour l'avenir.
Source : Bloomberg News
Et vous ?
Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
