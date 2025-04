IBM annonce qu'elle investira 150 milliards de $ aux États-Unis au cours des cinq prochaines années, dont 30 milliards pour soutenir la production de ses ordinateurs centraux et quantiques.

Aujourd'hui, IBM a annoncé son intention d'investir 150 milliards de dollars en Amérique au cours des cinq prochaines années afin d'alimenter l'économie et d'accélérer son rôle en tant que leader mondial de l'informatique. Cela comprend un investissement de plus de 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement pour faire progresser et poursuivre la fabrication américaine d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs quantiques d'IBM.", a déclaré Arvind Krishna, président du conseil d'administration, président et directeur général d'IBM. "IBM est l'un des plus grands employeurs technologiques du pays et a inauguré des innovations qui comprennent les systèmes de traitement des données qui ont permis le système de sécurité sociale des États-Unis, le programme Apollo qui a envoyé un homme sur la lune, et qui alimentent des entreprises dans tous les secteurs.Cet héritage se perpétue à Poughkeepsie, dans l'État de New York, où nous fabriquons les ordinateurs centraux de pointe qui constituent l'épine dorsale technologique des économies américaine et mondiale. Plus de 70 % des transactions mondiales en valeur passent par les ordinateurs centraux IBM fabriqués ici, en Amérique.IBM exploite également la plus grande flotte de systèmes d'ordinateurs quantiques au monde et continuera à concevoir, construire et assembler des ordinateurs quantiques en Amérique. L'informatique quantique représente l'un des plus grands changements de plateforme technologique et l'une des plus grandes opportunités économiques de ces dernières décennies, et elle permettra de résoudre des problèmes que les ordinateurs conventionnels d'aujourd'hui ne peuvent pas résoudre. La mise en œuvre de ces solutions nous aidera non seulement à mieux comprendre les principes fondamentaux du fonctionnement du monde, mais devrait également transformer la compétitivité, l'emploi et la sécurité nationale des États-Unis. Le réseau quantique d'IBM donne accès aux systèmes quantiques d'IBM à près de 300 entreprises du classement Fortune 500, à des institutions universitaires, à des laboratoires nationaux et à des start-ups, et plus de 600 000 utilisateurs actifs y accèdent.L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement inébranlable d'IBM en faveur de l'avenir de l'innovation américaine, qui ouvre de nouvelles perspectives économiques aux États-Unis et dans le monde entier.