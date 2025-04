IBM apporte de nouvelles capacités d'IA au mainframe et a annoncé ce qu'elle appelle son mainframe le plus avancé à ce jour, l'IBM z17, doté de nouvelles capacités d'IA majeures



IBM a annoncé ce qu'elle appelle son ordinateur central le plus avancé à ce jour, avec d'importantes nouvelles capacités d'intelligence artificielle (IA). Doté d'un nouveau processeur IBM Telum II, l'IBM z17 étend les capacités du système au-delà des capacités transactionnelles d'IA, permettant à la plateforme de prendre en charge de nouvelles charges de travail.Pour information, IBM Z est un nom de famille utilisé par IBM pour tous ses ordinateurs centraux à architecture z. En juillet 2017, avec une nouvelle génération de produits, la famille officielle est devenue IBM Z à partir d'IBM z Systems. La famille IBM Z comprend les modèles z16, z15, z14 et z13 (publiés sous les noms IBM z Systems/IBM System z), les modèles IBM zEnterprise (en usage courant les zEC12 et z196), les modèles IBM System z10 (en usage courant le z10 EC), les modèles IBM System z9 (en usage courant le z9EC) et les modèles IBM eServer zSeries (en usage courant se réfère uniquement aux générations z900 et z990 d'ordinateurs centraux).Ainsi, la famille IBM Z comprendra bientôt le modèle IBM z17. Le z17 permettrait aux entreprises de stimuler l'innovation et d'en faire plus, y compris la capacité de traiter 50 % de plus d'opérations d'inférence d'IA par jour que le z16 précédent. Conçu avec la contribution directe de plus de 100 clients et en étroite collaboration avec les équipes de recherche et de logiciels d'IBM, le nouveau système introduit des capacités d'IA multi-modèles, de nouvelles fonctions de sécurité pour protéger les données et des outils qui exploitent l'IA pour améliorer la convivialité et la gestion du système.Les caractéristiques comprennent un accélérateur d'IA sur puce de deuxième génération intégré au processeur IBM Telum II. L'accélérateur Spyre est une option supplémentaire qui devrait être disponible à partir du quatrième trimestre 2025. Il peut apporter des capacités d'IA générative à l'ordinateur central, y compris l'exécution de grands modèles de langage (LLM) et d'assistants en toute sécurité.« L'industrie apprend rapidement que l'IA n'aura de valeur qu'en fonction de l'infrastructure sur laquelle elle s'exécute », déclare Ross Mauri, directeur général d'IBM Z et de LinuxONE chez IBM. « Avec le z17, nous amenons l'IA au cœur de l'entreprise avec les logiciels, la puissance de traitement et le stockage nécessaires pour rendre l'IA rapidement opérationnelle « . En outre, les organisations peuvent mettre leurs vastes réserves inexploitées de données d'entreprise au service de l'IA d'une manière sécurisée et rentable. »IBM a également présenté en avant-première z/OS 3.2, la prochaine version de son système d'exploitation phare pour les systèmes IBM Z, dont la sortie est prévue pour le troisième trimestre 2025. z/OS 3.2 est conçu pour prendre en charge les capacités d'IA accélérées par le matériel dans l'ensemble du système et les connaissances d'IA opérationnelles pour les capacités de gestion du système. En outre, z/OS 3.2 prendra en charge les méthodes modernes d'accès aux données, les bases de données NoSQL et le traitement des données dans le nuage hybride. Ces nouvelles capacités aideront les logiciels d'IA à exploiter un plus grand nombre de données d'entreprise inexploitées et à en tirer des informations commerciales prédictives.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le produit ?