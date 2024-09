IBM annonce l'acquisition de Kubecost, une startup de FinOps qui aide les équipes à surveiller et à optimiser leurs clusters Kubernetes, en mettant l'accent sur l'efficacité et, au final, sur les coûts

Kubernetes est une plateforme open source extensible et portable pour la gestion de charges de travail (workloads) et de services conteneurisés. Elle favorise à la fois l'écriture de configuration déclarative (declarative configuration) et l'automatisation. C'est un large écosystème en rapide expansion et les services, le support et les outils Kubernetes sont largement disponibles. Cependant, un rapport sur les dépenses Kubernetes de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), en association avec la Fondation FinOps, montre que les coûts liés à la plateforme d'orchestration de containers Kubernetes augmentent et que les entreprises ont du mal à les prévoir avec précision.Kubecost est une société leader dans le domaine des logiciels de surveillance et d'optimisation des coûts Kubernetes. Fondée en 2019, l'entreprise est basée à San Francisco, CA et est dirigée par le cofondateur et PDG, Webb Brown et le cofondateur et directeur technique, Ajay Tripathy.L'annonce de mardi fait suite à l'acquisition par IBM d'Apptio en 2023 pour un montant de 4,3 milliards de dollars, une autre entreprise dans le domaine des FinOps. Au cours des années précédentes, IBM a également acquis des entreprises telles que Turbonomic, une société de gestion des applications et des réseaux dans le cloud, et Instana, une startup spécialisée dans la gestion de la performance des applications. Aujourd'hui, avec l'acquisition de Kubecost, IBM poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités informatiques et FinOps, alors que les entreprises cherchent de plus en plus à mieux gérer leur infrastructure cloud et on-prem de plus en plus complexe.« Depuis notre lancement en 2019, notre mission a été d'optimiser l'infrastructure mondiale », a écrit Webb Brown, cofondateur et PDG de Kubecost, sur le blog de l'entreprise. « Nous avons commencé avec la surveillance des coûts de Kubernetes, et nous sommes fièrement devenus la solution la plus largement adoptée dans l'écosystème natif du cloud. Aujourd'hui, grâce à cette fusion, nous sommes prêts à accélérer notre mission en offrant des solutions de gestion des coûts plus larges et de bout en bout aux équipes du monde entier. »Il convient de noter que Kubecost est également la société à l'origine d'OpenCost, un projet open source neutre pour les fournisseurs qui constitue le cœur de l'offre commerciale de Kubecost. OpenCost, qui a été lancé en 2022, fait partie de la cohorte de projets « bac à sable » de la Cloud Native Computing Foundation.IBM a indiqué qu'elle intégrera Kubecost dans sa FinOps Suite, qui combine Cloudability (qu'Apptio a acquis en 2019) et Turbonomic, mais il ne serait pas surprenant de voir IBM intégrer également Kubecost/OpenCost plus profondément dans sa plateforme d'entreprise OpenShift.Les deux entreprises n'ont pas divulgué le prix de l'acquisition. Kubecost a réalisé son dernier tour de table, un tour de série A de 25 millions de dollars mené par Coatue Management, en 2022. First Round Capital a mené le tour de table d'amorçage de 5,5 millions de dollars en 2021.L'utilisation de Kubernetes se développe rapidement, avec 84 % des organisations qui utilisent ou évaluent la technologie aujourd'hui. À mesure que les ensembles de données deviennent plus complexes, les charges de travail modernes déployées via des conteneurs sont exploitées plus largement - ce qui fait de la visibilité des coûts, de la gestion et de l'optimisation des ressources pour ces ressources partagées une préoccupation urgente pour les praticiens du cloud.Le FinOps, un cadre opérationnel et une pratique culturelle qui maximise la valeur commerciale du cloud, fournit aux organisations une approche viable et stratégique pour gérer cette complexité de la charge de travail. Avec cette acquisition, IBM montre son engagement dans la croissance du FinOps, à la fois en donnant le rythme de l'innovation et en réunissant stratégiquement des technologies de pointe. L'ajout de Kubecost aux solutions FinOps d'IBM renforce son engagement envers les équipes FinOps, les équipes DevOps et la communauté open-source dans son ensemble.Après la récente acquisition d'Apptio par IBM en 2023, l'ajout de Kubecost ajoute la meilleure gestion des coûts des conteneurs à la suite FinOps d'IBM. La suite FinOps d'IBM combine les capacités FinOps d'IBM Cloudability et les intégrations d'optimisation des performances du cloud automatisées par l'IA d'IBM Turbonomic en une seule solution pour donner aux équipes la possibilité d'informer, d'optimiser et d'exploiter les investissements dans le cloud, quel que soit l'endroit où leurs charges de travail sont hébergées.En fait, IBM Cloudability a récemment été nommé leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Cloud Cost Management and Optimization, Q3 2024. La nécessité de combiner Kubernetes et la surveillance des coûts du cloud, les perspectives financières et l'optimisation du cloud dans une solution complète peut profiter aux praticiens, où qu'ils en soient dans leur parcours.Kubecost offre une visibilité des coûts en temps réel et les informations nécessaires pour non seulement comprendre les dépenses d'infrastructure, mais aussi réduire intelligemment les dépenses et éviter le surprovisionnement dans les environnements Kubernetes. Grâce à des intégrations directes dans les API de Kubernetes et de facturation du cloud, les équipes FinOps peuvent obtenir une vue complète de leurs charges de travail afin d'optimiser les dépenses liées au cloud et d'éviter les pannes basées sur les ressources. Cette vision plus approfondie de l'optimisation des charges de travail Kubernetes devient plus facile avec Kubecost.L'annonce de mardi est un autre exemple d'IBM renforçant son portefeuille d'automatisation grâce à un mélange d'innovation organique comme IBM Concert et d'acquisitions stratégiques comme Apptio, Turbonomic, Instana, NS1 et Pliant - qui aident toutes les organisations à réduire la complexité et à accroître le contrôle de leurs environnements informatiques.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'IBM cohérente et pertinente ?