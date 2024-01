Les actions d'IBM ont bondi de près de 12 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 10 ans, après que la société a annoncé des perspectives de revenus supérieures aux attentes, soutenues par une forte demande pour ses services d'intelligence artificielle (IA).Les commandes de l'activité d'IA générative d'IBM, qui comprend les réservations et les ventes de services tels que ceux alimentés par sa plateforme d'IA Watsonx, ont doublé au quatrième trimestre et devraient contribuer à la croissance de son chiffre d'affaires d'environ 4 % à 6 % en 2024, a indiqué l'entreprise. Les sociétés de conseil et les éditeurs de logiciels, dont l'allemand SAP SE représentent une grande partie des réservations d'IBM liées à l'IA, a déclaré James Kavanaugh, directeur financier d'IBM.Les actions d'IBM ont atteint 196,58 dollars, leur plus haut niveau depuis juin 2013, ajoutant environ 20 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise. L'action est maintenant en hausse de près de 20 % depuis le début de l'année et en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis mars 2020.Au moins huit analystes de Wall Street, dont Bank of America, JPMorgan, Jefferies et Evercore, ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action IBM à la suite de l'annonce. L'objectif de cours médian des 20 analystes couvrant IBM est de 144,50 dollars, inchangé par rapport à il y a un mois, et leur recommandation moyenne est "", selon les données de LSEG.Dans une note aux investisseurs, les analystes de JPMorgan dirigés par Brian Essex ont relevé leur objectif de prix de 170 à 190 dollars. "", ont-ils déclaré.IBM a prévu une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations du marché, misant sur une demande stable pour ses logiciels informatiques et ses services de conseil de la part des entreprises cherchant à adopter l'intelligence artificielle (IA).Les actions de la société ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges prolongés. La société licenciera également certains employés en 2024, mais embauchera pour des fonctions plus axées sur l'IA, a déclaré un porte-parole d'IBM, et terminera probablement l'année avec un effectif largement inchangé. IBM pourrait voir une charge de rééquilibrage similaire aux quelque 400 millions de dollars enregistrés en 2023, a ajouté le porte-parole.Sous la direction d'Arvind Krishna, l'entreprise vieille de plus de 111 ans s'est repositionnée pour se concentrer sur les logiciels et le conseil avec un accent renouvelé sur l'IA, capitalisant sur une poussée plus large pour son intégration à travers les industries. Le carnet d'affaires génératif de Big Blue en matière d'IA, qui comprend les ventes réelles et les réservations de diverses offres, a approximativement doublé en séquentiel au quatrième trimestre, a déclaré le PDG Arvind Krishna. Environ un tiers de ce chiffre provient des logiciels, et le reste du conseil, a déclaré le directeur financier James Kavanaugh, ajoutant que la société a conclu des accords liés à l'IA avec de nouveaux clients, dont l'allemand SAP SE.", a déclaré May De, analyste chez Global X ETFs. IBM s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour 2024 connaisse une croissance moyenne à un chiffre, de l'ordre de 4 % à 6 %, alors que Wall Street s'attend à une croissance d'environ 3 %, selon les données de LSEG.", a déclaré le PDG Krishna lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats. M. Kavanaugh a ajouté qu'IBM continuait à opérer dans un environnement économique "". Néanmoins, IBM a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre, son segment le plus important - les logiciels - ayant progressé d'environ 3 %.Le segment de l'infrastructure, qui comprend les activités liées aux ordinateurs centraux, a déclaré un revenu de 4,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, par rapport aux estimations de Visible Alpha de 4,29 milliards de dollars, grâce à des améliorations telles que l'IA intégrée sur les puces, selon M. Kavanaugh. Les taux de change devraient pénaliser le chiffre d'affaires de 2024 de 100 points de base, a ajouté M. Kavanaugh.Source : IBMQuel est votre avis sur le sujet ?