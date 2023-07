IBM lance WatsonX, une plateforme d'IA générative pour les entreprises

permet aux clients et aux partenaires de spécialiser et de déployer des modèles pour divers cas d'utilisation en entreprise ou de construire leurs propres modèles. Au cours de ses programmes bêta et de prévisualisation technique, la plateforme a été façonnée par plus de 150 utilisateurs issus de différents secteurs - des entreprises de télécommunication aux banques.", déclare Marc Sabino, directeur général de l'audit interne chez Citi Bank. "Dès aujourd'hui, il existe un studio watsonx.ai pour les nouveaux modèles de base, l'IA générative et l'apprentissage automatique, ainsi que le magasin adaptéqui offre la flexibilité d'un lac de données (data lake) et la performance d'un entrepôt de données (data warehouse). Vers la fin de l'année, une boîte à outilssera lancée pour permettre aux flux de travail de l'IA d'être construits de manière responsable, transparente et explicable.Watsonx.data permet aux utilisateurs d'accéder à toutes leurs données dans les environnements cloud et sur site via un point d'entrée unique. Il permet également aux utilisateurs non techniques d'accéder en libre-service à des données de haute qualité et fiables sur une plateforme collaborative unique, tout en contribuant à la sécurité et à la conformité.IBM travaille également avec un écosystème croissant de partenaires pour co-créer et innover à travers les industries et les cas d'utilisation. Il s'agit notamment d'une collaboration avec la NASA pour construire le premier modèle de base pour l'analyse des données géospatiales, et avec Wimbledon où WatsonX a été utilisé pour produire des commentaires de tennis.Kareem Yusuf, vice-président senior de la gestion des produits et de la croissance d'IBM Software, déclare :Source : IBM Quel est votre avis sur cette annonce d'IBM ?