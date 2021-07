Dans une annonce faite hier, IBM a annoncé que Jim Whitehurst, qui est arrivé dans le cadre de l'accord Red Hat, quitterait la présidence de l'entreprise seulement 14 mois après avoir pris ce rôle. IBM n'a pas donné beaucoup de détails sur les raisons de son départ, mais a reconnu son rôle clé dans la réalisation de l'opération Red Hat de 2018, d'une valeur de 34 milliards de dollars, et dans le rapprochement des deux entreprises après la conclusion de l'opération. « Jim a joué un rôle déterminant dans l'articulation de la stratégie d'IBM, mais aussi, dans la garantie qu'IBM et Red Hat travaillent bien ensemble et que nos plateformes technologiques et nos innovations apportent plus de valeur à nos clients », a déclaré l'entreprise.Il restera en tant que conseiller principal de Krishna : « au cours des presque trois années qui se sont écoulées depuis l'annonce de l'acquisition, Jim a joué un rôle déterminant dans l'articulation de la stratégie d'IBM, mais aussi en veillant à ce qu'IBM et Red Hat travaillent bien ensemble et à ce que nos plateformes technologiques et nos innovations apportent davantage de valeur à nos clients », écrit Krishna.Mais on peut se demander pourquoi il quitte son poste après si peu de temps et ce qu'il compte faire ensuite. Souvent, après la conclusion d'une transaction de cette ampleur, il existe un accord sur la durée du mandat des principaux dirigeants. Il se pourrait simplement que cette période ait expiré et que Whitehurst veuille passer à autre chose, mais certains le considéraient comme l'héritier présomptif de Krishna et son départ est une surprise lorsqu'on le considère dans ce contexte. « Je suis surpris parce que j'ai toujours pensé que Jim serait le prochain sur la liste des PDG d'IBM. J'ai également apprécié le duo formé par un IBMer de longue date et un outsider », a déclaré Patrick Moorhead, fondateur et analyste principal chez Moor Insight & Strategies à TechCrunch.Quoi qu'il en soit, ce départ laisse un grand vide dans l'équipe de direction de Krishna, qui s'efforce de transformer l'entreprise en une société principalement axée sur le cloud hybride. Whitehurst était sans aucun doute en mesure d'aider à conduire ce changement grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à sa crédibilité auprès de la communauté open source depuis son passage chez Red Hat. « Au cours des presque trois années qui se sont écoulées depuis l'annonce de l'acquisition, Jim a joué un rôle déterminant dans l'articulation de la stratégie d'IBM, mais aussi en veillant à ce qu'IBM et Red Hat travaillent bien ensemble et à ce que nos plateformes technologiques et nos innovations apportent davantage de valeur à nos clients », écrit M. Krishna. Il n'est pas quelqu'un qui serait facilement remplacé et l'annonce n'a pas mentionné quelqu'un pour remplir son rôle.Lorsqu'IBM a acheté Red Hat en 2018 pour 34 milliards de dollars, cela a conduit à une série de changements en cascade dans les deux entreprises. Tout d'abord, Ginni Rometty a quitté son poste de PDG chez IBM et Arvind Krishna a pris la relève. Dans le même temps, Jim Whitehurst, qui avait été PDG de Red Hat est passé chez IBM en tant que président et Paul Cormier, employé de longue date, a pris son rôle. Dans le même temps, la société a également annoncé d'autres changements, notamment que Bridget van Kralingen, cadre d'IBM de longue date, a annoncé qu'elle quittait elle aussi son poste de vice-présidente senior des marchés mondiaux. Rob Thomas, qui occupait le poste de vice-président senior d'IBM Cloud and Data Platform, remplacera Mme van Kraligen.Source : IBM Qu’en pensez-vous ?