IBM rejoint le MIT Climate and Sustainability Consortium dans le cadre de son initiative « Future of Climate»

L'adhésion d'IBM au MCSC est une nouvelle étape importante dans son engagement à limiter l'impact du changement climatique et, à travers ses activités de recherche et de développement, trouver des solutions pour s’y adapter. Depuis la création des premières directives intersectorielles pour l'établissement volontaire de rapports environnementaux par les entreprises au début des années 1990 jusqu'au soutien de l'Accord de Paris sur le climat en 2015, en passant par son adhésion récente au Climate Leadership Council, l’engagement d’IBM en faveur du développement durable s’est montré inébranlable depuis des décennies.L'année dernière, IBM Research a lancé une nouvelle initiative appelée Future of Climate, qui regroupe des chercheurs issus de laboratoires du monde entier, spécialistes du développement d'innovations telles que le cloud hybride durable, des plates-formes d'IA dédiées au climat et l’accélération de la recherche autour des matériaux pour la recapture du carbone.Source : IBM Qu'en pensez-vous ?