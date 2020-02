IBM lance Cloud Annotations, un outil open source qui simplifie l'étiquetage des images, En utilisant l'intelligence artificielle 6PARTAGES 3 0 Actuellement, les développeurs doivent consacrer des heures à annoter manuellement 200 à 500 échantillons d'images pour former leurs modèles de détection d'objet à réaliser leur tâche. L'automatisation de cette tâche va donc leur permettre de gagner du temps et de se pencher sur d'autres projets innovants. C'est en ce sens qu'IBM a créé Cloud Annotations, un outil qui fait l'étiquetage à la place du développeur en utilisant l'intelligence artificielle.





« Mon objectif était simplement de permettre aux développeurs et aux non-développeurs d'étiqueter plus facilement leurs propres données personnalisées pour la formation de modèles d'apprentissage automatique. (...) C'était un processus totalement naturel, un peu comme les fichiers de codage en dur. Cet outil vous permet de glisser et de déposer des vidéos et des images et de les annoter. C'est encore un peu manuel, mais c'est beaucoup mieux qu'avant », explique Nicholas Bourdakos, le créateur de Cloud Annotations, dans une interview.



L'outil open source est disponible directement sur GitHub. Pour l'utiliser, les développeurs doivent donc avoir un compte IBM Cloud, qui propose 25 Go de stockage gratuitement, accessible partout et partageable avec d'autres collaborateurs en temps réel.



De nombreuses autres entreprises ont également mis au point des outils similaires. Le 1er mars 2019, Intel a présenté « Computer Vision Annotation Tool », un outil accessible grâce à un navigateur et qui est déployée à l'aide de Docker. En 2018, Google a présenté Fluid Annotation, qui annote l'étiquette de classe ainsi que le contour de chaque région et objet en arrière-plan d'une image en utilisant l'intelligence artificielle.



Avec le développement des véhicules autonomes ou les innovations dans la vente au détail, qui nécessitent l'utilisation de cette technologie, le marché des outils d'annotation des données devrait connaitre une forte croissance d'ici 2025, atteignant une valeur de 1,6 milliard de dollars à cette date, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,6 %, selon les estimations de la société d'études de marché et de conseil Grand View Research.



Source :



Et vous ?



Utilisez-vous un outil d'annotation d'image ? Lequel ?

Parmi les différents outils d'annotation disponibles, lequel préférez-vous ? Pourquoi ?



Voir aussi :



IBM : l'IA changera chaque emploi et augmentera la demande de compétences créatives à mesure qu'elle s'intègre à la société

IBM annonce AI OpenScale, une plateforme pour stimuler l'adoption et la transparence de l'intelligence artificielle

IBM aide les développeurs dans l'utilisation de l'open source et de l'apprentissage automatique, avec de nouveaux outils : Dax et Kabanero Actuellement, les développeurs doivent consacrer des heures à annoter manuellement 200 à 500 échantillons d'images pour former leurs modèles de détection d'objet à réaliser leur tâche. L'automatisation de cette tâche va donc leur permettre de gagner du temps et de se pencher sur d'autres projets innovants. C'est en ce sens qu'IBM a créé Cloud Annotations, un outil qui fait l'étiquetage à la place du développeur en utilisant l'intelligence artificielle.« Mon objectif était simplement de permettre aux développeurs et aux non-développeurs d'étiqueter plus facilement leurs propres données personnalisées pour la formation de modèles d'apprentissage automatique. (...) C'était un processus totalement naturel, un peu comme les fichiers de codage en dur. Cet outil vous permet de glisser et de déposer des vidéos et des images et de les annoter. C'est encore un peu manuel, mais c'est beaucoup mieux qu'avant », explique Nicholas Bourdakos, le créateur de Cloud Annotations, dans une interview.L'outil open source est disponible directement sur GitHub. Pour l'utiliser, les développeurs doivent donc avoir un compte IBM Cloud, qui propose 25 Go de stockage gratuitement, accessible partout et partageable avec d'autres collaborateurs en temps réel.De nombreuses autres entreprises ont également mis au point des outils similaires. Le 1er mars 2019, Intel a présenté « Computer Vision Annotation Tool », un outil accessible grâce à un navigateur et qui est déployée à l'aide de Docker. En 2018, Google a présenté Fluid Annotation, qui annote l'étiquette de classe ainsi que le contour de chaque région et objet en arrière-plan d'une image en utilisant l'intelligence artificielle.Avec le développement des véhicules autonomes ou les innovations dans la vente au détail, qui nécessitent l'utilisation de cette technologie, le marché des outils d'annotation des données devrait connaitre une forte croissance d'ici 2025, atteignant une valeur de 1,6 milliard de dollars à cette date, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,6 %, selon les estimations de la société d'études de marché et de conseil Grand View Research.Source : IBM Utilisez-vous un outil d'annotation d'image ? Lequel ?Parmi les différents outils d'annotation disponibles, lequel préférez-vous ? Pourquoi ?