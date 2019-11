Call for Code 2019 : IBM dévoile les gagnants de la seconde édition du défi Qui sollicite les développeurs désireux d'apporter des solutions pour préparer l'humanité aux catastrophes naturelles 19PARTAGES 15 0 Call for Code Global Initiative est un appel aux développeurs à utiliser leurs compétences et leur maîtrise des dernières technologies (les technologies du cloud, de la donnée, de l'IA et de la blockchain) afin de générer des changements positifs et durables avec leur code dans le monde entier. Dans le cadre de cette initiative, IBM a lancé le « Call for Code Global Challenge », avec un investissement 30 millions USD sur cinq ans pour inciter les développeurs à utiliser ces technologies pour aider l'humanité à mieux se préparer aux catastrophes naturelles grâce à des solutions logicielles durables.



La première édition du Call for Code Global Challenge a eu lieu au deuxième semestre 2018. Le défi a été un succès mondial et a incité les développeurs du monde entier (100 000 au total dans 156 pays) à créer des solutions permettant aux communautés de réduire l'impact des catastrophes naturelles. Le gagnant, Project Owl, a mis au point une solution facilitant la communication hors ligne en cas de crise en connectant les victimes et les secouristes.



Il s'agit d'une compétition avec à la clé un fonds de 200 000 USD en espèces à l'équipe qui a développé le prototype gagnant. IBM a également donné aux vainqueurs du grand prix l'opportunité de présenter leur idée à des sociétés de capital-risque et de déployer leur solution avec une équipe d'IBM Corporate Service Corps pour les aider à transformer leur prototype en une application concrète. Les premier et deuxième finalistes ont aussi été récompensés avec un prix de 25 000 USD chacun et un support à long terme de leurs projets par la Fondation Linux.





La saison 2



Après le succès du Call for Code Global Challenge 2018, IBM a lancé une seconde édition cette année. Pour cette édition, les 3e et le 4e finalistes seront également récompensés avec un prix de 10 000 USD chacun et un support à long terme de leurs projets par la Fondation Linux.



Le défi du Call for Code Global Challenge 2019 était axé sur la santé et le bien-être des collectivités à la suite de catastrophes naturelles. Une fois de plus, les développeurs ont été appelés à soumettre des projets pouvant soulager les plus démunis. Cela incluait des solutions permettant de réduire le risque de maladie, d’améliorer l’accès aux données et la disponibilité des ressources, et de répondre aux besoins en santé mentale des populations avant, pendant et après les catastrophes.



Le programme a été lancé le 12 février 2019 avec le 29 juillet 2019 comme date limite de soumission des projets.



Cette année, ils étaient plus de 180 000 à participer et seulement cinq équipes sont arrivées en finale, dont le projet franco-européen AsTeR, qui détermine le niveau de priorité et de gravité des appels d’urgence.





Photo: (de gauche à droite) Pierre-Louis Missler, Meryll Dindin, Oskar Radermecker, et Florian Fesch

« Quand on regarde comment les appels d’urgence sont traités de nos jours, c’est une technologie très ancienne » dit florian Fesch. « AsTeR cherche à améliorer cela en apportant une technologie de pointe pour résoudre ce grand problème, en particulier lorsque des catastrophes de grande ampleur se produisent. Pour ce faire, nous aidons les centres d’appels à déterminer quels appels sont les plus importants et à maximiser la capacité des premiers intervenants à aider les gens. »



L’équipe, composée d’étudiants de UC Berkeley issus majoritairement de nos grandes écoles françaises – CentraleSupelec, l’X ou l’ESTP – a lancé l’idée AsTeR lors d’un hackathon en avril, qu’IBM a organisé avec la Clinton Global Initiative University. C’est là que l’équipe a d’abord puisé dans l’expérience de premiers secours de Thomas Galeon pour concevoir l’API. Thomas Galeon a servi comme pompier en France et s’est formé dans un centre d’appels.



AsTeR est une API que les centres d’appels pourraient facilement intégrer à leurs outils existant et utilisant les technologies IBM Watson Studio, IBM Watson’s speech-to-text technology et IBM Cloud Foundry.



Classement et récompenses



Le projet gagnant : PROMETEO



Le projet Prometeo a remporté le challenge mondial Call for Code 2019 pour le développement d’une plate-forme de surveillance de la santé des pompiers en intervention.



L’équipe, basée à Barcelone, composée d’une infirmière, d’un pompier et de trois développeurs, a reçu 200 000 $ et l’aide d’IBM et de ses partenaires pour mener à bien leur projet.





Prometeo a commencé par l’entreprise du pompier Joan Herrera. Constatant qu’il n’existait aucun système de surveillance de la santé des pompiers luttant contre les incendies de forêt, Herrera et l’infirmière Vicenç Padró ont commencé à recueillir des données à la main. Finalement, ils ont joint leurs forces à celles de trois professionnels de l’IT, Salomé Valero, Josep Ràfols et Marco Rodriguez, et l’équipe a décidé de participer au défi Call For Code.



L’appareil de santé développé par Prometeo, de la taille d’un smartphone et muni de sangles au bras d’un pompier, possède de multiples capteurs qui mesurent des variables clés comme la température, l’humidité et la concentration de fumée. Ces informations sont collectées et transmises à la plate-forme IBM Cloud IoT ; ensuite, un flux de travail Node-RED envoie les données au modèle d’apprentissage machine basé sur IBM Watson, qui distille les informations en un simple état codé par couleur pour les centres de commandement incendie afin de surveiller en temps réel la santé de chaque pompier déployé.





Les cinq meilleures équipes ont reçu des prix par IBM :

Deuxième place : Sparrow – dont les membres viennent d’Inde, de Chine et des États-Unis. L’équipe Sparrow a mis au point une plate-forme d’IA conversationnelle open source qui aide les utilisateurs à améliorer leur bien-être physique et psychologique pendant et après les catastrophes naturelles en les associant à un soutien automatisé et à des experts en direct. Sparrow a reçu 25 000 dollars pour la poursuite de son projet.

Troisième prix décerné à Rove, un chatbot SMS qui utilise la compréhension du langage naturel pour fournir aux utilisateurs des informations sur la santé en cas de catastrophe naturelle. Rove a reçu 25 000 dollars.

Quatrième place, le projet franco-européen AsTeR, qui détermine le niveau de priorité et de gravité des appels d’urgence, a reçu 10 000 dollars.

La cinquième place a été attribuée à Healios pour un montant de 10 000 dollars.



