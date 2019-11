IBM organise le Cloud Forum Paris le 20 novembre et invite les professionnels de l'IT à échanger sur les meilleurs pratiques en développement Migration et orchestration des applications dans le cloud 0PARTAGES 7 0 Mercredi 20 novembre, IBM organise le Cloud Forum Paris, offrant aux professionnels et décideurs informatique un choix de 20 sessions et ateliers techniques autour de la modernisation du portefeuille applicatif et ses enjeux.



Au programme, une session plénière où il sera question de :

la direction du cloud à l'ère de l'open source : Etienne Coutaud, Speaker and Community Manager, Cloud Native Computing Foundation (CNCF), se chargera de faire l'état des lieux des projets open source dans le cloud et de la nouvelle place des acteurs historiques et des principaux éditeurs de logiciel ;

Etienne Coutaud, Speaker and Community Manager, Cloud Native Computing Foundation (CNCF), se chargera de faire l'état des lieux des projets open source dans le cloud et de la nouvelle place des acteurs historiques et des principaux éditeurs de logiciel ; parler des forces combinées de Red Hat et IBM pour moderniser les systèmes d’information en environnement hybride : ici, Olivier Mikeladze (Solutions Architects Manager, Red Hat France) et Ramzi Ben Ouaghrem (CTO Cloud & Cognitive, IBM France) feront une démonstration au travers d'une application concrète de la valeur conjointe IBM / Red Hat pour moderniser et accélérer le développement des systèmes d'information dans un environnement hybride et multicloud.





Des sessions en parallèle sont également prévus, donnant aux professionnels et décideurs informatique la possibilité de piocher dans 8 thèmes au choix mais aussi de bénéficier de 3 niveaux d'approfondissement par thème. Il s'agit notamment de :

Créer votre stratégie Cloud : il est question ici d'expliquer comment développer sa stratégie de migration vers le cloud, de manière sécurisée et pérenne, en capitalisant sur les investissements existants. Pour accélérer votre démarche, IBM vous fera profiter de cas réels traités dans des entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité. Cette session sera animée par Ramzi Ben Ouaghram, Cloud Technical Director. Gérer les containers et vos environnements multi clouds : l'adoption d'une architecture containérisée est un élément clé de l'approche multi clouds. En effet, les containers sont par définition agnostiques de toute technologie . De plus ils permettent une standardisation du parc applicatif ainsi qu'un développement et une maintenance plus rapides et plus flexibles. Cette session sera animée par Rodolphe Fontaine, Spécialiste Hybride Cloud. Moderniser vos applications et leur intégration : vous devez repenser votre stratégie applicative autour des microservices et une intégration plus flexible d’un patrimoine IT souvent hétérogène. Venez écouter et échanger avec les spécialistes d'IBM pour conduire cette transition technologique. Michel Lara, Architecte Cloud, sera l'hôte de cette session. Exploiter toute la valeur de vos données : pour extraire la valeur de toutes vos données, créez une plateforme collaborative dans l’entreprise couvrant les grandes étapes du traitement des données, depuis la gouvernance et l'intégration, jusqu’à l’adoption par les utilisateurs métiers des « insights » issus de la modélisation et de l’IA. En fonction de votre maturité sur le sujet, IBM vous propose de passer du temps avec ses experts pour aller plus loin. Corinne Baragoin, Spécialiste IT certifiée, se chargera de cette session. Sécuriser votre environnement cloud : la sécurité doit-elle être considérée à chaque étape de la migration vers un environnement cloud ou prise en compte de manière plus globale à l’échelle de l’entreprise ? Vous aurez l'occasion d'en discuter avec les experts d’IBM durant une session sous la supervision de Laurent Broto, Expert en Sécurité Cloud. Déployer votre plateforme de Digital Business Automation :peut-on intégrer le DBA avec Red Hat OpenShift Container Platform pour orchestrer les contenus, les flux, et l’IA dans un environnement de cloud hybride ? Une série de quatre ateliers sur la journée délivrée par les développeurs du laboratoire d’IBM Digital Automation en France sous le regard de Sébastien Laubreaux, Spécialiste Logiciel Cloud et Cognitif. Développer des applications cloud native (pour les développeurs): cette session donnera aux développeurs un aperçu des technologies clés pour créer rapidement des applications sécurisées qui peuvent être gérées et optimisées par plusieurs fournisseurs de cloud computing. Vous aurez l'occasion de découvrir de nouveaux outils open source pour le développement, les tests et le déploiement basés sur les conteneurs aux côtés de Lionel Mace, Expert Technique Cloud. Le Machine Learning par la pratique (pour les développeurs) : le track Machine Learning est idéal pour les développeurs et les data scientists intéressés par la collaboration entre équipes, utilisant les meilleurs outils open source et évoluant à la vitesse de l'entreprise. Apprenez à construire, entrainer, déployer et gérer des modèles efficaces tout en acquérant une expérience pratique sur la façon de reconnaître et d'éviter les biais des modèles.

IBM explique que, pour chaque thème, 2 sessions techniques durant la matinée et une session d'approfondissement pratique aura lieu après le déjeuner. En fait, vous aurez droit à une description fonctionnelle à partir de 10h30, une démonstration technique une heure plus tard pour clôturer par une approfondissement et la pratique dès 13h30.



C'est d'ailleurs à cette heure qu'aura lieu l'atelier IBM Garage, présenté comme étant un véritable catalyseur de l'innovation qui regroupe, sur un même lieu, l'ensemble des ressources nécessaires pour définir, concevoir et déployer des solutions numériques dans le cloud. En utilisant la méthodologie Design Thinking, point de départ d'une approche itérative, IBM est persuadé que vous arriverez rapidement à la meilleure solution. C'est Jérome Broccolicchi, IBM Garage France Leader, qui aura la charge de cet atelier.



Cet évènement gratuit aura lieu au New Cap Event Center, 3 quai de Grenelle à Paris. À deux pas de l'arrêt de métro Bir-Hakeim et du RER C station Champ de Mars - Tour Eiffel.



