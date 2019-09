IBM lance une nouvelle génération z15 de mainframe conçue pour les environnements hybrides Nécessitant de hautes performances dans un contexte sécurisé 10PARTAGES 8 0 IBM rafraîchit la gamme de son serveur historique avec le z15 conçu pour les environnements hybrides nécessitant de hautes performances dans un contexte sécurisé. Globalement, le z15 représente un changement évolutif par rapport à son prédécesseur, le z14. Cependant, il y a beaucoup d'améliorations dans tous les domaines.



Changements de haut niveau



Au niveau du système, IBM continue d’utiliser des CPC drawers (Central Process Complex) qui intègrent les interconnexions des processeurs, de la mémoire et des E / S. IBM utilise le terme Central Process Complex pour désigner la collection physique de matériel comprenant le stockage principal, un ou plusieurs processeurs centraux, des temporisateurs et des canaux.



Dans des modèles plus récents de mainframe IBM, l'équipementier a construit physiquement la « boîte système » de manière modulaire avec un certain nombre de tiroirs (drawers) qui se glissent dans une grille et sont connectés les uns aux autres par une sorte de canaux de communication (la mise en œuvre exacte varie selon le modèle. mais ceci est une vue d’ensemble de haut niveau), de sorte que le ou les tiroirs du CPC contiennent les puces de processeur, la mémoire RAM et l’autre infrastructure de base du système global.



Un tiroir sur le z15 comprend deux clusters CP logiques et un SC. La conception du cluster divisé est destinée à améliorer le trafic mémoire. C'est le même design que le z14. Cependant, les similitudes s'arrêtent là. Sur le z14, un seul tiroir comprend six processeurs centraux et une seule puce de contrôleur système. Dans un tiroir, tout est entièrement connecté via le X-Bus.





Sur le z15, IBM a réduit le nombre de processeurs centraux. Il existe maintenant quatre processeurs et une seule puce SC par tiroir. Ce choix stratégique peut se comprendre. Dans un tiroir, tout est encore entièrement connecté via le X-Bus. Chaque processeur est connecté à l'autre processeur au sein d'un cluster ainsi qu'à la puce SC.





Autres changements mis en lumière par IBM

Le chiffrement partout : s'appuyant sur un chiffrement omniprésent, IBM a dévoilé la nouvelle technologie Data Privacy Passports, que les clients peuvent utiliser pour contrôler le stockage et le partage des données - ce qui permet de protéger et de provisionner les données, ainsi que de révoquer l'accès à ces données à tout moment, et pas seulement dans l’environnement z15 mais dans l’environnement multicouches hybride d’une entreprise. z15 peut également chiffrer des données partout - dans des environnements multicouches hybrides - pour aider les entreprises à sécuriser leurs données quel que soit l'endroit où elles se déplacent.

s'appuyant sur un chiffrement omniprésent, IBM a dévoilé la nouvelle technologie Data Privacy Passports, que les clients peuvent utiliser pour contrôler le stockage et le partage des données - ce qui permet de protéger et de provisionner les données, ainsi que de révoquer l'accès à ces données à tout moment, et pas seulement dans l’environnement z15 mais dans l’environnement multicouches hybride d’une entreprise. z15 peut également chiffrer des données partout - dans des environnements multicouches hybrides - pour aider les entreprises à sécuriser leurs données quel que soit l'endroit où elles se déplacent. Développement cloud natif : peut donner aux clients un avantage concurrentiel en modifiant la façon dont ils modernisent les applications en place, développent de nouvelles applications natives cloud et intègrent en toute sécurité leurs charges de travail les plus importantes dans le cloud. Les clients utilisent déjà IBM Z pour leurs charges de travail critiques afin de concevoir, déployer et gérer des applications de nouvelle génération et de protéger les données par le biais d'une sécurité avancée.

peut donner aux clients un avantage concurrentiel en modifiant la façon dont ils modernisent les applications en place, développent de nouvelles applications natives cloud et intègrent en toute sécurité leurs charges de travail les plus importantes dans le cloud. Les clients utilisent déjà IBM Z pour leurs charges de travail critiques afin de concevoir, déployer et gérer des applications de nouvelle génération et de protéger les données par le biais d'une sécurité avancée. Récupération instantanée : une première approche de l'industrie visant à limiter les coûts et l'impact des temps d'arrêt planifiés et non planifiés, permettant aux utilisateurs d'accéder à la totalité de la capacité du système pendant un certain temps pour accélérer l'arrêt et le redémarrage des services IBM Z et fournir une augmentation temporaire de la capacité pour une récupération rapide. du temps perdu.

La prochaine phase de la transformation numérique: transférer le travail essentiel vers le cloud



Les entreprises actuelles clientes IBM auraient déjà achevé les 20 premiers pour cent de leur voyage dans le cloud, selon l'équipementier. Ce dernier estime d'ailleurs que z15 est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à franchir cette nouvelle étape dans leurs efforts de transformation numérique afin de transférer les charges de travail critiques (les 80% restants) vers le cloud en fournissant une plate-forme hyper-sécurisée, agile et disponible en permanence.



Au centre d'une stratégie de cloud hybride sécurisé, deux tiers des entreprises du Fortune 100 utilisent actuellement IBM Z. Avec z15, les clients peuvent:

Traiter jusqu'à un billion de transactions Web par jour, gérer des bases de données volumineuses et passez à 2,4 millions de conteneurs Linux dans un seul système z15 - jusqu'à 2,3 fois plus de conteneurs Linux par cœur sur une partition logique z15 par rapport à une plateforme x86 exécutant des charges serveur Web identiques.

Relever les défis critiques en matière de latence en fournissant une latence jusqu'à 30 fois inférieure et 28 fois moins d'utilisation du processeur sur z15 en compressant les données de transaction Web sécurisées avant le chiffrement à l'aide de la compression Enterprise Accelerator for z Enterprise Data plutôt que de la compression logicielle.

Tirer parti de 12% de cœurs supplémentaires que z14 et de 25% de mémoire supérieure à z14 pour répondre aux besoins des entreprises numériques d'aujourd'hui.

« Plus que jamais, nos clients recherchent des transactions hautement performantes en une fraction de seconde. Qu’ils soient au guichet automatique, lors d’un achat dans un magasin de vente au détail ou lors du transfert d’argent à l’étranger - l’agilité , la performance et la sécurité d’IBM Z sont primordiales pour offrir une expérience positive à nos clients », a déclaré Graham Fagan, directeur de la technologie et des opérations chez Allied Irish Bank. « La plateforme Z d'IBM est l'une des plateformes d'infrastructure les plus modernes d'AIB. De notre point de vue, elle est absolument essentielle au bon fonctionnement d'AIB et, par extension, à la réussite des opérations de paiement et de l'activité bancaire quotidienne. à travers l'économie irlandaise ».



« Bradesco est une société engagée dans l'innovation et le progrès constant. Nous avons été les pionniers dans la mise en œuvre de nombreux types de technologies. En 1982, nous avons lancé le premier modèle de mise à jour de compte courant en ligne au Brésil et mené la première opération de télétraitement bancaire dans le pays - toutes en cours d'exécution. sur la plateforme mainframe d’IBM », a déclaré Waldemar Ruggiero, directeur de l’infrastructure informatique de Bradesco. « Près de 40 ans plus tard, nous maintenons toutes les données bancaires de base sur le grand système et nous comptons sur z15 pour nous offrir davantage de puissance de traitement, de résilience, de sécurité et de flexibilité afin de pouvoir fournir plus rapidement de nouveaux produits et services à nos clients ».



« IBM Z est un composant essentiel pour répondre aux principales préoccupations du cloud hybride, telles que la sécurité, la confidentialité et l'agilité. Avec z15, nos clients peuvent disposer du cloud qu'ils souhaitent, avec la confidentialité et la sécurité dont ils ont besoin - pour protéger à la fois les charges de travail critiques et les missions traditionnelles », a déclaré Ross Mauri, directeur général d’IBM Z. « En réalité, pour les clients dont l’activité dépend de l’accès aux données en temps réel, IBM Z reste le choix par excellence. Nos clients avoir besoin d'accéder aux données et aux analyses en une fraction de seconde, et non en quelques minutes, avec la possibilité de contrôler la confidentialité de ces données à un niveau granulaire ».





Contrôles de confidentialité centrés sur les données



Selon IBM, Data Privacy Passports est une solution consolidée de confidentialité des données conçue pour permettre aux clients d’offrir davantage de confidentialité en protégeant les données sur site au niveau de l’infrastructure, mais en permettant aux clients de fournir des règles de données afin de gérer données de cloud hybride au niveau des données. z15 accomplit ceci en fournissant:

une protection des données où que vous soyez : protéger les données aujourd'hui est un défi pour la simple raison que les données ne restent pas au même endroit et que les solutions sont souvent fragmentées ou en silos. Data Privacy Passports répond à ce défi en introduisant Trusted Data Objects (TDO), qui offre une protection centrée sur les données qui reste avec les données.

protéger les données aujourd'hui est un défi pour la simple raison que les données ne restent pas au même endroit et que les solutions sont souvent fragmentées ou en silos. Data Privacy Passports répond à ce défi en introduisant Trusted Data Objects (TDO), qui offre une protection centrée sur les données qui reste avec les données. confidentialité avec utilisation contrôlée des données : Data Privacy Passports permet à une organisation d'établir et d'appliquer une politique de confidentialité des données à l'échelle de l'entreprise, où différentes vues des données sont présentées à différents utilisateurs en fonction de leur besoin de savoir. La technologie Trusted Data Objects peut également être utilisée pour éviter toute collusion entre les propriétaires de données pouvant entraîner une mauvaise utilisation des données.

Data Privacy Passports permet à une organisation d'établir et d'appliquer une politique de confidentialité des données à l'échelle de l'entreprise, où différentes vues des données sont présentées à différents utilisateurs en fonction de leur besoin de savoir. La technologie Trusted Data Objects peut également être utilisée pour éviter toute collusion entre les propriétaires de données pouvant entraîner une mauvaise utilisation des données. consommation de données fiable : suivez le processus complet de transformation des données, du point d'origine au point de consommation, avec un point central pour les activités d'audit et de conformité des clients, de l'accès aux données à l'agrégation.

suivez le processus complet de transformation des données, du point d'origine au point de consommation, avec un point central pour les activités d'audit et de conformité des clients, de l'accès aux données à l'agrégation. gestion des clés intégrées : les données confidentielles de Passeports fournissent la gestion des clés requise pour les objets de données approuvés créés et distribués dans toute l'entreprise. Cela réduit considérablement la complexité de la mise en œuvre des solutions et permet une gestion simple des données lors de leur transfert entre les systèmes.

Apporter le développement d'applications cloud natives à IBM Z



Le mois dernier, IBM a annoncé son intention de proposer Red Hat OpenShift sur IBM Z et LinuxONE. Cette offre accélérera la transformation vers une portabilité et une agilité accrues grâce à des outils intégrés et à un écosystème riche en fonctionnalités pour le développement en natif pour le Cloud sous Linux pour IBM Z et LinuxONE. Les développeurs Cloud peuvent déployer des applications z/OS en utilisant OpenShift sans compétences Z spécifiques. IBM a également l'intention de fournir des offres IBM Cloud Pak à Linux pour IBM Z et LinuxONE. Ces offres sont conçues pour donner un nouvel élan à l’écosystème logiciel d’IBM nécessaire aux entreprises pour tout déploiement multicloud hybride.



En mai, IBM a annoncé des fonctionnalités clés lui permettant de positionner l’IBM Z au centre d'une stratégie de Cloud hybride sécurisé, incluant z/OS Container Extensions et z/OS Cloud Broker, tous deux disponibles sur le z15, facilitant ainsi la création et la gestion d’applications Cloud par les développeurs.



Les développeurs Cloud peuvent déployer des applications z/OS en utilisant OpenShift sans compétences Z spécifiques. IBM a également l'intention de fournir des offres IBM Cloud Pak à Linux pour IBM Z et LinuxONE. Ces offres sont conçues pour donner un nouvel élan à l'écosystème logiciel d'IBM nécessaire aux entreprises pour tout déploiement multicloud hybride.En mai, IBM a annoncé des fonctionnalités clés lui permettant de positionner l'IBM Z au centre d'une stratégie de Cloud hybride sécurisé, incluant z/OS Container Extensions et z/OS Cloud Broker, tous deux disponibles sur le z15, facilitant ainsi la création et la gestion d'applications Cloud par les développeurs. À une époque ou l' on va justement devoir recentralisé en interne .

